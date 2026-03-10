FREEMAIL
POVRATAK NA SCENU /

Sestra Care Delevingne nikad zgodnija: Devet mjeseci nakon poroda pokazala vitku figuru

Sestra Care Delevingne nikad zgodnija: Devet mjeseci nakon poroda pokazala vitku figuru
Foto: Fannyrlphotography/BACKGRID/Backgrid USA/Profimedia
Poppy Delevingne rođena je 3. svibnja 1986. u Londonu u poznatoj britanskoj obitelji.
Britanska manekenka i glumica Poppy Delevingne ponovno je privukla veliku pozornost na Paris Fashion Week. Samo devet mjeseci nakon što je rodila kćer, pojavila se na reviji modne kuće Akris i pokazala besprijekornu formu. Odvažna modna kombinacija – prozirni pleteni komplet ispod kojeg je nosila crni čipkasti grudnjak – istaknula je njezinu figuru, a mnogi su primijetili kako izgleda kao da trudnoće gotovo nije ni bilo. U galeriji pogledajte kako se Poppy Delevingne mijenjala kroz godine i zašto je i dalje jedno od najprepoznatljivijih lica modne scene.

10.3.2026.
7:02
Hot.hr
WENN, WENN Rights Ltd/Alamy/Profimedia
Poppy DelevigneCara DelevignePorod
