Sestra Care Delevingne nikad zgodnija: Devet mjeseci nakon poroda pokazala vitku figuru

Britanska manekenka i glumica Poppy Delevingne ponovno je privukla veliku pozornost na Paris Fashion Week. Samo devet mjeseci nakon što je rodila kćer, pojavila se na reviji modne kuće Akris i pokazala besprijekornu formu. Odvažna modna kombinacija – prozirni pleteni komplet ispod kojeg je nosila crni čipkasti grudnjak – istaknula je njezinu figuru, a mnogi su primijetili kako izgleda kao da trudnoće gotovo nije ni bilo. U galeriji pogledajte kako se Poppy Delevingne mijenjala kroz godine i zašto je i dalje jedno od najprepoznatljivijih lica modne scene.