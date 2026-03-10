Dekolteom uzrokovala prometne nesreće? Slavna Eva Herzigova i danas zrači surovom privlačnošću

Češka manekenka Eva Herzigova (52) rođena je 10. ožujka 1973. u gradu Litvínovu u tadašnjoj Čehoslovačkoj. Svjetsku slavu stekla je početkom devedesetih, kada je postala jedno od najprepoznatljivijih lica modne industrije. U Parizu je njezina karijera naglo uzletjela, no trenutak koji ju je pretvorio u globalni fenomen dogodio se 1994. godine, kada je njezina reklamna kampanja za donje rublje postala prava senzacija. Plakati s krupnim planom njezina dekoltea bili su toliko zapaženi da se godinama prepričavalo kako su navodno uzrokovali prometne nesreće jer su vozači gubili koncentraciju, a kampanja je istodobno izazvala i brojne rasprave o seksualizaciji žena u oglašavanju.

Herzigova je danas u dugogodišnjoj vezi s talijanskim poduzetnikom Gregoriom Marsiajem, s kojim ima trojicu sinova – Georgea, Philipa i Edwarda. Iako više nije svakodnevno na modnim pistama kao u vrijeme najveće slave, i dalje je aktivna u svijetu mode te povremeno sudjeluje u modnim kampanjama, snimanjima i projektima vezanima uz luksuzne brendove. Unatoč godinama koje su prošle od njezinih najpoznatijih kampanja, slavna manekenka i danas plijeni pažnju javnosti te, kako mnogi ističu, zrači istom onom surovom privlačnošću po kojoj je postala simbol seksipila devedesetih.