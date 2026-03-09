Svi na benzinsku! Neke već i presušile: Pogledajte gužve i navale Hrvata i Slovenaca

Još danas Hrvati će za litru Eurosupera izdvojiti 1,46 eura po litri, za Eurodizel 1,48 eura, a plavi dizel danas još stoji 80 centi po litri. Stoga su svi pohitali da bi napunili svoja vozila gorivom jer već sutra cijene će biti vidno drugačije.

Zahvaljujući Vladi neće biti enormnog poskupljenja koje se najavljivalo, ali će se i dalje osjetiti u džepu. Eurosuper je od sutra četiri centa skuplji, Eurodizel sedam centi, a plavi dizel devet centi. U Zagrebu su u ponedjeljak navečer nastale tolike gužve da je jedna crpka i "presušila.

Kod susjeda, ništa ljepše slike. Slovenci su također napravili gužve s time da je kod njih cijena Eurosupera 1,43, a Eurodizela 1,46 eura. Eurosuper će kod njih poskupjeti za samo tri centa, a Eurodizel za malo više od šest centi.