Godinama je punila obraze filerima, a sada je odlučila vratiti prirodno lice: Promjena je ogromna
Sofia Lips, 28-godišnja manekenka iz Manchestera poznata po, kako tvrdi, "najvećim usnama u Ujedinjenom Kraljevstvu", nedavno je šokirala javnost odlukom da otopi značajan dio filera i nakon deset godina pokaže svoje prirodnije lice. Iako su njezine usne i dalje ono što ju je proslavilo, transformacija je toliko drastična da je morala promijeniti postavke za prepoznavanje lica na svom pametnom telefonu.