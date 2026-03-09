FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NI MOBITEL JE NE PREPOZNAJE /

Godinama je punila obraze filerima, a sada je odlučila vratiti prirodno lice: Promjena je ogromna

Godinama je punila obraze filerima, a sada je odlučila vratiti prirodno lice: Promjena je ogromna
Foto: TikTok
Sofia Lips, 28-godišnja manekenka iz Manchestera poznata po, kako tvrdi, "najvećim usnama u Ujedinjenom Kraljevstvu", nedavno je šokirala javnost odlukom da otopi značajan dio filera i nakon deset godina pokaže svoje prirodnije lice. Iako su njezine usne i dalje ono što ju je proslavilo, transformacija je toliko drastična da je morala promijeniti postavke za prepoznavanje lica na svom pametnom telefonu.
1 /21
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
9.3.2026.
13:35
Lorena Motik
TikTok
IzgledFileriTransformacijaLice
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx