Koliko ljepotica na jednom mjestu! Legice okupirale Gradski vrt zbog Jakova Jozinovića

Pravi mali glazbeni spektakl održan je sinoć u Osijek gdje je Jakov Jozinović priredio večer za pamćenje. Već od samog otvaranja vrata dvorane Gradski vrt atmosfera je dala naslutiti kakav koncert publiku očekuje.

Iako za sada ima tek dvije autorske pjesme, Jakov Jozinović već je osvojio srca publike. Njegova pjesma „Ja volim“ postala je pravi hit na internetu i na platformi YouTube broji gotovo deset milijuna pregleda.

Tijekom koncerta u Osijeku pjevao je brojne hitove popularnih izvođača i bendova, a publika je svaku pjesmu pratila uglas. Posebno oduševljenje izazvao je njegov gost na pozornici, poznati glazbenik Miroslav Škoro, s kojim je izveo nekoliko pjesama.

Koncert je trajao više od dva i pol sata, a energija u dvorani nije popuštala ni u jednom trenutku. Mladi pjevač uspio je držati publiku na nogama tijekom cijelog nastupa, uz pjesmu, pljesak i ovacije. U galeriji pogledajte kako je izgledala večer prepuna glazbe, emocija i odlične atmosfere.

Galeriju s koncerta Jakova Jozinovića u Osijeku donosi SiB.net.hr