Sunčano vrijeme, kava i lijepe djevojke: Pogledajte tko je sve zablistao ovog vikenda u centru Zadra

Ovaj vikend, centar Zadra bio je pun života, a sunčano vrijeme privuklo je brojne sugrađane i posjetitelje koji su uživali u šetnjama i obilasku gradskih ulica.

Nisu samo Zadrani uživali u lijepom danu, nego su i turisti koji su se našli u gradu odlučili iskoristiti svaku priliku za otkrivanje lokalnih znamenitosti, kafića, restorana i atrakcija. Riva je bila prepuna šetača, dok su terase restorana bile pune onih koji su uživali u kavi i razgovoru.

Fotograf Bojan Bogdanić i portal ezadar zabilježili su nezaboravne trenutke u centru grada. Pogledajte galeriju i uživajte u živopisnim slikama iz Zadra.