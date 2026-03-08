FREEMAIL
MODNA PISTA /

Sunčano vrijeme, kava i lijepe djevojke: Pogledajte tko je sve zablistao ovog vikenda u centru Zadra

Sunčano vrijeme, kava i lijepe djevojke: Pogledajte tko je sve zablistao ovog vikenda u centru Zadra
Foto: Bojan Bogdanić/ezadar
Ovaj vikend, centar Zadra bio je pun života, a sunčano vrijeme privuklo je brojne sugrađane i posjetitelje koji su uživali u šetnjama i obilasku gradskih ulica. 

Nisu samo Zadrani uživali u lijepom danu, nego su i turisti koji su se našli u gradu odlučili iskoristiti svaku priliku za otkrivanje lokalnih znamenitosti, kafića, restorana i atrakcija. Riva je bila prepuna šetača, dok su terase restorana bile pune onih koji su uživali u kavi i razgovoru. 

Fotograf Bojan Bogdanić i portal ezadar zabilježili su nezaboravne trenutke u centru grada. Pogledajte galeriju i uživajte u živopisnim slikama iz Zadra. 

8.3.2026.
13:39
Hot.hr
Bojan Bogdanić/ezadar
ZadaršpicaPaparazzi
