Počela je nova sezona sporta za kojim su svi ludi: Američki glumac ukrao pozornost

U pet ujutro u nedjelju na Međunarodni dan žena, počela je nova sezona F1.

Upalila su se svijetla i bolidi su krenuli. Prije samog početka utrke imali smo dvije kaotične situacije. Otprilike pola sata prije početka, na krugu za zagrijavanje ostali smo bez Oscara Piastrija, domaćeg vozača koji je rođen tek nekoliko ulica dalje od same staze.

Njegov san završen je nakon što je na spomenutom krugu za zagrijavanje izletio sa staze i završio u zidu. Nico Hülkenberg također nije počeo utrku, njegov se bolid jednostavno ugasio prije formacijskog kruga.

Bilo je tu na stazi i poznatih ličnosti kao što je glumac Terry Crews, a sve možete vidjeti u fotogaleriji.