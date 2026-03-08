Zagreb ili Milano? Ove ljepotice na špici izazvale su pravu pomutnju, nitko nije skidao pogled

U Zagrebu je ovog vikenda vladalo pravo proljetno sunčano vrijeme, a građani su to iskoristili za uživanje u šetnjama centrom grada. Subota je bila idealna prilika da se iz ormara izvade najbolje odjevne kombinacije koje su ''prošetale'' zagrebačkom špicom. Bilo je to savršeno vrijeme za opuštene šetnje, a odjeća koja je dominirala ulicama grada bila je vesela, šarena i moderna.

Među onima koji su odlučili prošetati Zagrebom, nije bilo samo žena koje su pokazale svoj modni izričaj, već i muškarci koji su ovog vikenda dali poseban pečat zagrebačkom street styleu.

Sve je to svojim objektivom zabilježio Pavao Bobinac (Dosadni Fotograf), poznat po svojoj preciznoj sposobnosti da uhvati pravu atmosferu u Zagrebu.