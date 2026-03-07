Amerikanci tvrde da je ovo fatalna glumica zbog koje je Luku Dončića ostavila zaručnica

Luka Dončić morao je košarkaški započeti novi život otkako je skandalozno 'zamijenjen' u Los Angeles Lakerse.

No, čini se kako su Hollywood i 'otrovno' sunce učinili svoje jer je na red došla i drama u privatnom životu. Njegova zaručnica Anamaria Goltes obrisala je sve zajedničke slike s Instagrama, potaknuvši glasine o prekidu, a ulje na vatru dodale su glasine koje Dončića povezuju s poznatom američkom glumicom Madelyn Cline.

Drama je započela početkom ožujka kada su obožavatelji para primijetili drastične promjene na Instagram profilu Anamarije Goltes. S profila su nestale brojne zajedničke fotografije s Lukom, uključujući i onu s romantičnih zaruka na Bledu u srpnju 2023. godine. Osim toga, Anamaria je uklonila i cijelu kategoriju istaknutih priča (highlights) nazvanu "Ljubav", u kojoj je čuvala uspomene na njihovu vezu.

Ovakvo digitalno 'čišćenje' mnogi su protumačili kao jasan znak da je desetogodišnjoj ljubavi došao kraj. Luka i Anamaria poznaju se od svoje dvanaeste godine, a u vezi su od 2016. godine te su često zajedno bili i na hrvatskoj obali budući da Luka Dončić obožava dolaziti na Krk. Često je u američkim intervjuima isticao kako obožava ljeto u Hrvatskoj.

Madelyn Cline je 28-godišnja američka glumica i model, najpoznatija po ulozi Sarah Cameron u Netflixovoj hit seriji Outer Banks, a imala je i zapaženu ulogu u filmu Glass Onion: A Knives Out Mystery.

Poznata je po svom talentu, ali i po ljubavnom životu koji je često pod povećalom javnosti, ponajviše zbog veze s kolegom iz serije Chaseom Stokesom, što ju čini čestom temom tabloida.

Nagađanja o njihovoj povezanosti Luke i Madelyn krenula su nakon što su fanovi najoštrijeg oka primijetili da je Dončić počeo pratiti Cline na Instagramu. Štoviše, američki mediji otišli su korak dalje i napisali kako Dončić izlazi s 28-godišnjom glumicom iako se još nitko od troje aktera ove priče nije službeno oglasio.