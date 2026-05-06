George Clooney i njegov faktor X: Smirio se uz Amal, a svi su zaboravili njegovu prvu suprugu

Holivudskog miljenika Georgea Clooneyja mnogi pamte kroz uloge u filmovima poput "Ni na nebu, ni na zemlji", "Ispovijedi opasnog uma", kao i djelima filmske franšize "Oceanovih jedanaest".

Naravno, mnogima je Clooney ipak u sjećanju kao jedan od najšarmantnijih glumaca koji već desetljećima ne silazi s liste najzgodnijih muškaraca iz svijeta poznatih i slavnih. O ovom holivudskom šarmeru godinama se pisalo kao o jednom od najpoželjnijih neženja, premda je u ranom razdoblju svoje karijere bio u braku s glumicom Talijom Balsam. Kratki brak s Balsam pao je u zaborav, a u fokusu javnosti već neko je vrijeme njegov brak s lijepom odvjetnicom za ljudska prava, Amal Alamuddin.

Lijepa Amal koja sada nosi prezime Clooney i poznati glumac od 2013. godine slove za jedan od holivudskih it parova, a aktivni su i u događanjima humanitarnog karaktera.

Povodom 65. rođendana Georgea Clooneyja, prisjetili smo se njegovih početaka i trenutaka koji su obilježili njegovu karijeru.