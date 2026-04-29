Duge noge Amal Clooney ukrale pozornost: U kratkoj ljubičastoj haljini izgleda besprijekorno

Holivudski glumac George Clooney i njegova supruga, inače uspješna odvjetnica, Amal Clooney još su jednom pokazali kako su skladan i elegantan par pojavivši se zajedno na svečanoj dodjeli Chaplin Award Gala u njujorškom Lincoln Centru, gdje je proslavljeni 64-godišnji glumac primio 51. Chaplinovu nagradu za izniman doprinos filmskoj umjetnosti.

George je, u svom prepoznatljivom stilu, izgledao besprijekorno u klasičnom crnom smokingu s leptir-mašnom, dok je 48-godišnja Amal plijenila pažnju u upečatljivoj fuksija satenskoj haljini otvorenih ramena.

Kreacija je istaknula njezinu vitku siluetu, a osobitu su pažnju privukle njezine duge, elegantne noge koje su, bez sumnje, ukrale pozornost svih okupljenih.

Foto: Photo Image Press/Zuma Press/Profimedia

Gospođa Clooney je već odavno prepoznata kao modna ikona pa je mnogi hvale zbog besprijekornog stila, njegovanog izgleda te duge, sjajne kose.

Međutim, modnim znalcima oduševljenje uvijek iznova izazove njezina sposobnost da odabere odvažne, a istovremeno profinjene haljine koje laskaju njezinoj figuri.

Podsjetimo, nakon što su napustili Sjedinjene Američke Države, obitelj Clooney utočište je pronašla u Francuskoj, gdje su se, prema pisanju stranih medija i riječi susjeda, iznimno dobro prilagodili i pronašli svoj mir daleko od holivudske vreve.

