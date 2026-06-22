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Poljska i Ukrajina u novom sukobu, sve eksplodiralo zbog Drugog svjetskog rata: 'Pogreška!'

Poljska i Ukrajina u novom sukobu, sve eksplodiralo zbog Drugog svjetskog rata: 'Pogreška!'
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Foto: Geert Vanden Wijngaert/AFP/Profimedia

Donald Tusk strahuje od ozbiljnih posljedica te je rekao da u razgovorima s europskim partnerima nastoji smanjiti štetu

22.6.2026.
7:13
Hina
Geert Vanden Wijngaert/AFP/Profimedia
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Konflikt između političara u Poljskoj i Ukrajini strateška je pogreška koja će naštetiti objema stranama, izjavio je u nedjelju poljski premijer Donald Tusk, nastojeći smiriti ponovno rasplamsani spor oko događaja iz Drugog svjetskog rata.

Poljski predsjednik Karol Nawrocki u petak je ukinuo najviše državno odlikovanje koje je bilo dodijeljeno ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom, nakon čega su trojica bivših ukrajinskih predsjednika i drugi visoki dužnosnici vratili svoja poljska državna odličja. Nawrocki je opozvao Orden Bijelog orla nakon što je Zelenski razljutio mnoge u Poljskoj preimenovanjem jedne ukrajinske vojne postrojbe po Ukrajinskoj ustaničkoj vojsci (UPA), nacionalističkoj skupini čiji su pripadnici tijekom Drugog svjetskog rata masakrirali Poljake.

Proeuropski Tusk ponovno je izabran za premijera 2023. godine, nakon što je predvodio koaliciju koja je porazila nacionalističku stranku Pravo i pravda (PiS), s kojom je Nawrocki politički povezan.

"Uplitanje u sukob između političara u Poljskoj i Ukrajini strateška je pogreška koja će naštetiti objema stranama - gospodarski, geopolitički i u pogledu ugleda. A u politici je, kao što znamo, pogreška gora od zločina", napisao je Tusk u objavi na platformi X.

"U razgovorima sa svojim europskim partnerima nastojim smanjiti štetu i ublažiti napetosti. To nije nimalo lak zadatak", dodao je.

Zelenski je u intervjuu objavljenom na platformi X rekao da Ukrajina i Poljska ne mogu biti "ništa drugo nego partneri i prijatelji", dodajući da bi politički sukob mogao završiti "vrlo opasnom eskalacijom".

"Naši vojnici sami biraju herojsko ime za svoju postrojbu, a ja ih kao predsjednik i vrhovni zapovjednik moram podržati", rekao je.

"Bez Ukrajine nitko neće moći obraniti Poljsku. To je jednostavno nemoguće", zaključio je. 

PoljskaUkrajinaNacizamMasakrDrugi Svjetski Rat
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