Ilves stiže kao autsajder, ali Kek ne dopušta opuštanje: 'Nema lako ćemo'

Svoju utakmicu trećeg kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu odigrat će i Rijeka, koja će u četvrtak na Rujevici ugostiti finski Ilves iz Tamperea. Sve uoči susreta prati naš Boris Jovičić.

Nakon dvije pobjede protiv Derry Cityja i prve prvenstvene pobjede protiv Rudeša, u Rijeci vlada optimizam. Svjestan je toga i Matjaž Kek, koji pokušava smiriti euforiju jer dobro zna da posao još nije ni približno završen, osobito kada je riječ o europskim ambicijama Rijeke ove sezone.

Ilves nije jedno od najzvučnijih imena koje je gostovalo na Rujevici, ali riječ je o suparniku protiv kojeg Rijeka mora biti vrlo oprezna. Kek od svojih igrača očekuje visoku razinu koncentracije, kontrolu posjeda i potpunu odgovornost u svim linijama momčadi.

Što se početne postave tiče, ne bi trebalo biti većih iznenađenja. Jedan od glavnih upitnika bio je Toni Fruk, hrvatski reprezentativac koji se tek vraća u pravi natjecateljski ritam nakon odmora poslije Svjetskog prvenstva. Protiv Rudeša je odigrao 88 minuta pa još nije u optimalnoj formi, ali trebao bi biti spreman za susret s Ilvesom.

Matjaž Kek upozorio je da njegova momčad ni u jednom trenutku ne smije pomisliti kako će posao biti jednostavan samo zato što igra pred svojim navijačima.

„Ne smijemo dopustiti da se stvori razmišljanje: ‘Lako ćemo, igramo kod kuće i Armada će nas gurati.’ Svaku sekundu i svaki centimetar ove utakmice moramo zaslužiti. Moramo sve odigrati i odraditi kako bismo na kraju došli do cilja, a cilj je, naravno, prolazak“, poručio je trener Rijeke.

Utakmicu Rijeka-Ilves ekskluzivno gledajte na RTL-u i platformi VOYO u četvrtak, 6. kolovoza, u 20:45 sati! Tekstualni prijenos utakmice pratite na portalu Net.hr.

Osvrnuo se i na Frukovo stanje.

„Fruk je dio momčadi i jako sam zadovoljan njegovim odnosom, kako na treninzima, tako i na utakmicama. Bilo bi čudno da je već sada u optimalnom stanju, ali nastojat ćemo svaku minutu, svaki sat i svaki dan koji provede s nama iskoristiti na najbolji mogući način.“

Mladi Branko Pavić vjeruje da Rijeka već na Rujevici može napraviti velik korak prema prolasku.

„Dat ćemo sve od sebe da ovaj dvomeč riješimo već ovdje na Rujevici. Pokušat ćemo ostvariti što veću rezultatsku prednost. Mislim da, uz pomoć naših navijača i dobru pripremu za utakmicu, oni ovdje nemaju što tražiti.“

Fince je po dolasku iz hladnijeg Tamperea najviše iznenadila temperatura u Rijeci. Dočekala ih je vrućina od gotovo 40 stupnjeva, na kakvu nisu navikli. Njihovi igrači uglavnom treniraju na temperaturama koje dosežu najviše oko 24 stupnja, i to na umjetnoj travi, pa će ih na Rujevici dočekati znatno drukčiji uvjeti.

U redovima Ilvesa priznaju da u ovaj dvoboj ulaze kao autsajderi. Riječ je o momčadi koja većinu boljih rezultata ostvaruje na domaćem terenu, dok u finskom prvenstvu ove sezone ne pruža najbolje predstave. Trenutačna sezona za njih je rezultatski najslabija u posljednjih pet godina.

Ilvesu su pritom važni i prvenstveni bodovi u borbi za novi izlazak u Europu sljedeće sezone. Ipak, u finskoj momčadi vjeruju da na Rujevici mogu iznenaditi Rijeku i ostvariti rezultat koji bi im ostavio nadu uoči uzvrata. Što su protivnici iz Finske rekli pogledajte u prilogu.