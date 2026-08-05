Mladi Hrvat ponovno zabio u Europi: Benítez ga držao po strani, a sada je eksplodirao

Panathinaikos i CSKA 1948 Sofija igraju prvu utakmicu trećeg kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu, a hrvatski nogometaš Adriano Jagušić ponovno se našao u središtu pozornosti.

Dvadesetogodišnji hrvatski reprezentativac doveo je grčku momčad u vodstvo u 21. minuti. Santino Andino ubacio je s lijeve strane, a Jagušić se pravodobno ubacio u kazneni prostor i preciznim udarcem glavom pogodio za 1:0. Pogodak pogledajte OVDJE.

Bio je to njegov drugi službeni pogodak u dresu Panathinaikosa. Prvi je postigao u prethodnom kolu kvalifikacija, u remiju 2:2 protiv mađarskog Paksa.

Prednost grčke momčadi ipak nije dugo trajala. Georgi Rusev u 31. minuti pronašao je put do mreže i poravnao rezultat, pa se na odmor otišlo s rezultatom 1:1.

Jagušićev novi pogodak nastavak je vrlo dobrog razdoblja za mladog hrvatskog nogometaša. Nakon dolaska trenera Jacoba Neestrupa dobio je povjerenje od samog početka sezone te je u svim dosadašnjim utakmicama bio u početnoj postavi.

Osim pogotka protiv Paksa, mrežu je zatresao i tijekom pripremne utakmice protiv Grasshoppersa. Pogodak protiv CSKA 1948 dodatna je potvrda da se sve bolje snalazi u novoj ulozi i da koristi priliku koju mu je pružio novi trener.

Prošla polusezona za Jagušića bila je znatno zahtjevnija. Pod vodstvom Rafe Beníteza nije uspijevao uhvatiti kontinuitet nastupa, ali promjena na klupi zasad je donijela potpuno drukčiju situaciju.