Garcia otkrio što koči Hajduk na europskim gostovanjima: ‘Moramo riješiti taj problem’

Momčad Gonzala Garcije više nema pravo na novi pogrešan korak, čega su sigurno svjesni svi igrači Hajduka, uključujući i Rokasa Pukštasa. Niz od dva uzastopna poraza stvorio je dodatni pritisak, a najbolji način za prekid negativne serije bila bi pobjeda na gostovanju, na koju Bijeli u Europi čekaju još od susreta u Sjevernoj Makedoniji.

Nogometaši Hajduka u četvrtak od 19 sati gostuju kod Žalgirisa u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu. Bit će to već peti europski ispit splitske momčadi ove sezone.

Bijeli su na Poljudu svladali Žilinu i Pafos, ali su oba gostujuća susreta izgubili. Slovake su u konačnici izbacili ukupnim rezultatom 3:2, dok su od ciparskog predstavnika ispali nakon produžetaka s ukupnih 4:2.

Uoči novog europskog izazova pred novinare su izašli trener Gonzalo Garcia i Rokas Pukštas, kojem će susret u Litvi imati posebno značenje zbog obiteljskih korijena.

Treneru, Hajduk iza sebe ima dva uzastopna poraza. Koliko je u psihološkom smislu važno sada doći do pobjede?

„Uvijek je važno pobijediti nakon poraza, pogotovo u klubu kao što je Hajduk. Kad izgubiš svi postanu glasni. Sutra je važna utakmica, moramo imati jako dobar mentalitet.“

Hajduk je ove sezone znatno uspješniji na domaćem terenu. Zašto momčad pruža bolje igre pred svojim navijačima?

„Gledajte, u Europi smo posljednja dva puta dolazili na gostovanja s prednošću. Možda prerano počnemo razmišljati o rezultatu. Moramo riješiti taj problem. Igrači su motivirani da to promijene. Hajduk nije pobijedio u Europi 6 - 7 godina na gostovanju. Kući imamo podršku koja nas gura naprijed. Kada prvu pobijediš kući, onda u drugoj kao da želiš čuvati to. U prvenstvu smo također izgubili na otvaranju, ali nismo bili dobri. Nadam se da ćemo to riješiti.“

Utakmica će se igrati na umjetnoj travi. Koliko takva podloga mijenja pripremu i pristup susretu?

„Sve što je drukčije mijenja situaciju na terenu. Kao igrač, volio sam igrati na umjetnoj travi. Dobro je za klubove koji žele igrati nogomet. Ako ste mentalno nestabilni, odmah možete naći izliku ako izgubite u tome. Mi imamo kvalitetne igrače koji žele igrati, igrače koji napadaju. Trebalo bi nam ići u korist.“

Kako ste doživjeli Žalgiris i što smatrate njegovim najvećim adutom?

„Atmosfera je bila sjajna, neočekivano je bilo. Kada sam vidio kako navijaju i stoje uz momčad, bilo je lijepo. Pozitivne stvari vode ka dobrom, loše prema lošim stvarima. Imaju energiju, pozitivnost i na to moramo računati. Ako ćemo biti bez energije, izgubit ćemo. Ako dođeš ovdje i nisi agresivan, ne ideš svom snagom, onda si u problemu.“

Jeste li gledali utakmicu Kauno Žalgirisa protiv Dinama?

„Samo početak. Dinamo je izdominirao, ali drugačiji smo mi klubovi. Teško se natjecati protiv njih i uspoređivati te dvije stvari. Vidio sam prva dva gola. Dinamo je stalno bio u šesnaestercu protivnika i onda se dogodi tih 5 golova.“

Posebnu pozornost izazvao je povratak Rokasa Pukštasa u Litvu. Hajdukov veznjak ondje je proveo mnogo vremena tijekom djetinjstva, a utakmicu će s tribina pratiti brojni članovi njegove obitelji.

Kako se osjećate zbog povratka u Litvu i što vam ova utakmica osobno predstavlja?

„Sretan sam što sam se vratio. Kao dječak proveo sam puno dana ovdje. Moj djed, baka i rođaci bit će na stadionu. Uzbuđen sam. Moj otac je veliki navijač Žalgirisa. Često mi javlja novosti. Odrastao je ovdje. Cijela moja obitelj je iz Litve. Kao mlađi sam često posjećivao baku i djeda te sam tu igrao nogomet.“

Unatoč emotivnom povratku u zemlju svojih korijena, Pukštas je naglasio da je potpuno usredotočen na Hajduk i rezultat koji njegova momčad želi ostvariti.

„Fokusiran sam na Hajduk, moramo pobijediti sutra. Ne razmišljam o tome koga ću predstavljati, Litvu ili SAD, u ovom trenutku. Litva je predivna zemlja, jako sam sretan što sam tu.“

U momčadi Žalgirisa nastupa i Marko Capan, s kojim ste dijelili svlačionicu u Hajduku. Kakav odnos imate s njim?

„Puno radi, trenirali smo puno zajedno. Bio je velik dio mog života kada sam došao u Hrvatsku. Velik mi je prijatelj, dosta sam naučio od njega i želim mu puno sreće.“