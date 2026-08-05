Zašto je Oluja toliko veličanstvena? Evo što je 200.000 branitelja ostvarilo u 84 sata

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DANI PONOSA /

Operacija Oluja započela je 4. kolovoza 1995., a upravo je 5. kolovoza ispisana jedna od najvažnijih stranica moderne hrvatske povijesti.

Hrvatska vojska oslobodila je Knin, središte pobunjene paradržave, čime je ostvaren ključni cilj vojno-redarstvene operacije.

U samo 84 sata oslobođeno je više od 11 tisuća četvornih kilometara dotad okupiranog teritorija. U operaciji je sudjelovalo gotovo 200 tisuća pripadnika Hrvatske vojske i policije, a Oluja je postala jedna od najuspješnije izvedenih vojnih operacija u novijoj europskoj povijesti.

U Knin su prve ušle postrojbe legendarne Četvrte i Sedme gardijske brigade – Pauci i Pume. Nedugo zatim na vrhu Kninske tvrđave zavijorila se 20 metara duga hrvatska zastava, prizor koji je postao jedan od najsnažnijih simbola pobjede i završetka Domovinskog rata.

Zato se upravo 5. kolovoza obilježavaju Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja, u spomen na sve koji su sudjelovali u obrani i oslobađanju Hrvatske.