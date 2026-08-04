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ZATVORENE CESTE I ŠKOLE /

Dok Europa doslovce gori, kod njih je upravo pao snijeg: 'Ne putujte nikamo'

I tako je Europu zapljusnuo toplinski val, a već smo kontinent koji se najbrže zagrijava, duplo brže od globalnog prosjeka. Ali sad ćemo vas malo ohladiti jer drugi dio planete istovremeno je na udaru polarnog vala.

Pogledajte prizore s Novog Zelanda, na čijem je južnom otoku snijeg pao i u nizinama i zatvorio mnoge ceste i škole. Policija je pozvala ljude da zbog snijega i leda nikamo ne putuju. Na južnoj polutki pa tako i na Novom Zelandu ovo je vrhunac zime. 

"Da, u redu je. Znate, sada mora padati snijeg i nije trebalo da se grad zaustavi", govori Neil Wilson iz Dunedina na Novom Zelandu.

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4.8.2026.
22:36
RTL Direkt
Novi ZelandSnijeg
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