Emotivan Houra: 'Ruža više nije samo moja, ali kad dođem kući – jest'

'tko preživi, pričat će' /

Grupa Prljavo kazalište večeras nastupa u Letovaniću u povodu Dana pobjede i domovinske zahvalnosti. Uoči izlaska na pozornicu, na kojoj će ih dočekati temperature više od 30 stupnjeva, s Jasenkom Hourom razgovarala je reporterka RTL-a Danas Ružica Jukić.

Na pitanje kako će izdržati nastup po velikim vrućinama, Houra kaže da je bend na takve uvjete već naviknuo.

"Mi smo tu non-stop. Svaku večer otprilike ovako. Tako da se čovjek polagano navikne. Više sam, po ovim vrućinama, zabrinut za publiku nego za bend, jer ni publika više nije baš puno mlađa. Vrućina je non-stop paklena, to je istina", rekao je.

Koncert se održava u povodu Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, a razgovor je otvorio uspomenama na povijesni koncert Prljavog kazališta na Trgu bana Jelačića 1989. godine.

"Kako vrijeme prolazi, sigurno je da sam ponosan na taj koncert koji je obilježio ono vrijeme i sve što se tada događalo. Sigurno smo sretni što smo bili dio te povijesti", rekao je Houra.

Prisjetio se i pjesme Mojoj majci, koju je napisao svojoj majci Ruži, a koja je s vremenom postala jedna od najpoznatijih hrvatskih domoljubnih pjesama.

"Pa ostat će, kako se ono lijepo kaže, s godinama se čovjek malo vraća kući. Ja sam se davno pomirio s tim da je ljudi doživljavaju na različite načine. Ruža više, nisam siguran, globalno gledano, nije samo moja. Ali kad dođem kući, ona je moja. To je tako", rekao je.

Nakon Letovanića, Prljavo kazalište nastupa i na splitskoj Rivi, za koju mnogi glazbenici kažu da je jedna od najzahtjevnijih koncertnih pozornica.

"Kad smo zadnji put bili na Rivi, mislim da je prošlo pet, šest ili sedam godina. Bila je odlična atmosfera i nadam se da će tako biti i sada. Repertoar će biti ono najbolje što je Prljavo kazalište radilo svih ovih godina", rekao je Houra.

Dodao je kako vjeruje da će i bend i publika biti u dobroj formi.

"Hvala Bogu da ima pjesama. To je jedan koncert, jedna večer. Mi smo u odličnoj formi, nadam se da je i publika u odličnoj formi te da ćemo se svi dobro zabaviti i da će sve biti lijepo i dostojanstveno."

Na kraju razgovora osvrnuo se i na velike vrućine koje prate ljetnu turneju.

"Tko preživi, pričat će kad ove vrućine prođu. Nadam se da će sve proći dobro, da neće biti prevruće i da će nam tehnika izdržati jer i naši ljudi rade po cijele dane na ovoj vrućini."