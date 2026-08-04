Važni savjeti za sve koji sutra planiraju ići u Knin: 'Pazite da ovo napravite'

OČEKUJU SE TISUĆE /

Prije 31 godinu počela je vojno-redarstvena akcija Oluja.

U Kninu je održana generalna proba uoči Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, a RTL Danas razgovarao je s kninskim gradonačelnikom Marijom Ćaćićem.

Na pitanje koliko ljudi očekuje, Ćaćić kaže: "Svake godine licitiramo o tom broju, teško je pretpostaviti. Događa se puno aktivnosti pa često neki posjetitelji dođu na jutarnji dio, neki budu cijeli dan, neki pak dođu navečer na koncert. Moguće je više desetaka tisuća ljudi, ali teško je procijeniti."

Dva važna savjeta

Dao je i savjete svima koji dolaze u Knin u srijedu. "Prije svega, oboružajte se strpljenjem, očekujemo gužvu po gradu. Druga stvar - pazite na vremenske prilike, očekuje se visoka temperatura. Pazite da se hidrirate i potražite hlad, Knin je poznat po puno zelenila pa imate mjesta gdje se možete maknuti sa sunca", navodi Ćaćić.

"Čest je narativ da Knin živi samo za Oluju, a ja ću iskoristiti ovu priliku da to demantiram. Živi vrlo intenzivno cijele godine, jako je puno aktivnosti, projekata, djelatnosti koje se u gradu odvijaju. Grad Knin živi punim plućima cijele godine", zaključuje naš sugovornik.