Osam ljudi u 'limenci' bez klime na 35 stupnjeva! Božinović: 'Jednostavno nedopustivo'

Nagurani u kontejneru - koji se po ovim vrućinama zagrijavao poput limenke. Bez klime. Neljudski su to uvjeti smještaja stranih radnika otkriveni na području Čazme. Akciju su proveli Državni inspektorat i bjelovarska policija, uz upozorenje poslodavcima da za kršenje zakona slijede ozbiljne posljedice. Izvana sumnjivo, iznutra uvjeti koje sam ministar unutarnjih poslova naziva nehumanima.

"Njih osam na 14 kvadrata, po kontejneru koji nije za život nego građevinski, nedovoljno sanitarnih čvorova, dakle nešto što je jednostavno nedopustivo", rekao je ministar Davor Božinović. Do ovog saznanja dovela je prošlotjedna akcija policije i državnog inspektorata nakon informacija da na području Čazme boravi veći broj stranih radnika koji rade za jednu tvrtku.

"Kontrolirano je 62 strana radnika iz Indije i Nepala, tom prilikom nisu utvrđene nepravilnosti u pogledu boravka i rada, ali što se tiče primjerenog smještaja, utvrđene su nepravilnosti koje će po državnom inspektoratu biti sankcionirane", rekla je Irena Delija, policijska službenica za nezakonite migracije i analizu rizika u Policijskoj upravi bjelovarsko-bilogorskoj.

Najmanja kvadratura za jednog radnika je 14 kvadrata

Pravilnik o radnicima iz trećih zemalja strogo definira i njihov smještaj koji između ostalog mora imati sanitarni čvor fizički odvojen od prostorija za boravak i spavanje, osiguranu opskrbu tekućom vodom, grijanjem i električnom energijom, mogućnost prozračivanja, biti opremljen namještajem.

Također najmanja kvadratura za smještaj jednog državljanina treće zemlje je 14 m2. Zapisnik inspektorata još nije gotov. Kontaktirali smo i vlasnika tvrtke koji poručuje da čeka zapisnik, te će do roka u rujnu dostaviti traženu dokumentaciji te će istom kako vjeruje dokazati da neispravnosti ne postoje.

"Važno je da imaju stan ili neki smještaj, da mogu normalno živjeti i onda i raditi", kaže Ivan iz Čazme, a njegova sugrađanka Suzana dodaje:

Aktivno je oko 130 tisuća dozvola za boravak i rad

"Nije tim ljudima lako jer su došli ovdje isto kao što nije ni našima kad odu. Trebalo bi mislim više kontrolirati". Kako raste broj stranih radnika - trenutačno je aktivno oko 130 tisuća dozvola za boravak i rad - raste i broj nadzora pogotovo kada je riječ o sezoncima. No, koliko ih je provedeno i koliko je nepravilnosti utvrđeno od stupanja na snagu izmjena i dopuna Zakona o strancima, iz Državnog inspektorata nismo dobili odgovor.

"Radimo te kontrole i radit ćemo ih. Svi koji se ogriješe o zakon koji je određen u suglasju i sa predstavnicima sindikata, s predstavnicima udruga poslodavaca će se morati toga držati ako ne kao što je u ovom slučaju koji se dogodio u Čazmi, bit će sankcionirati i bit će podnesene optužnice", dodaje Božinović.

"Kazna za pravnu osobu je u rasponu od 1500 do 3000 eura i za odgovorno pravnu od 500 do 1000", objašnjava Delija. Dok se čeka zapisnik, radnici su i dalje na plantaži, a tvrtka normalno posluje.