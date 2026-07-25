Bez njih bi sezona u Hrvatskoj teško funkcionirala: 'Plaća je ovdje puno bolja nego kod nas'

Turistička sezona u punom je jeku, a s njom i potreba za radnicima koji više ne stižu samo iz Hrvatske i susjednih zemalja, nego iz cijelog svijeta. Provjerili smo zato što je neke od njih dovelo do Istre i koje su njihove priče.

Od nepalskih cesta do pulskih ulica. Nakon godina provedenih za upravljačem autobusa u svojoj domovini, Suresh Thapa Magar danas svakodnevno vozi putnike na gradskim linijama u Puli.

"Profesionalni sam vozač, poznajem i poštujem prometna pravila, a najveći izazov bila mi je vožnja desnom stranom ceste jer se kod nas vozi lijevom. Bilo mi je teško i upoznati sve kvartove, ali sada već znam", kaže Suresh, vozač autobusa iz Nepala.

Suresh nije jedini koji je zbog posla stigao na drugi kraj svijeta. Među brojnim stranim radnicima u Istri je i Nohemia, koja je u Pulu došla s Filipina.

"Plaća je ovdje puno bolja nego kod nas, gotovo sto posto. Tvrtka nam plaća smještaj i imamo besplatne obroke tijekom radnog vremena”, kaže Nohemia, konobarica s Filipina.

Bez stranih radnika sezona bi teško funkcionirala

Za oboje je dolazak u Hrvatsku značio novi početak, ali i prilagodbu novom jeziku, običajima i načinu života. Istodobno, bez stranih radnika brojne djelatnosti teško bi mogle normalno funkcionirati, osobito tijekom turističke sezone.

"Mi imamo oko 25 posto stranih radnika, što je velika brojka. Samim time bez njih ne bismo mogli. Definitivno su nam važan dio zaposlenika", kaže Tea Kolarić, voditeljica zapošljavanja u hotelskoj kompaniji.

Dodaje da se strani radnici dobro uklapaju u radne sredine.

"Već šest godina imamo praksu dolazaka stranih radnika. Većinom nam se vraćaju iste osobe. Mi smo naučeni na njih i oni na nas i to savršeno funkcionira", kaže Kolarić.

Podaci Policijske uprave istarske pokazuju da je od početka godine izdano 16.984 dozvola za boravak i rad, što je dva posto manje nego lani.

"Na području Istarske županije evidentirano je 21.534 državljana trećih zemalja na privremenom boravku u svrhu rada, što je sedam posto manje nego na isti dan prošle godine", rekao je Robi Belušić, načelnik Sektora za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove PU istarske.

Najviše rade u turizmu i ugostiteljstvu

Najveći broj dozvola izdaje se za zanimanja u kojima tijekom sezone najviše nedostaje radnika. Prema podacima PU istarske:

68 posto dozvola odnosi se na turizam i ugostiteljstvo

13 posto na građevinarstvo

sedam posto na industriju.

Kada je riječ o državljanstvima, najviše stranih radnika u Istri dolazi iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Sjeverne Makedonije i Nepala.

No iza svake izdane dozvole krije se i osobna priča. Za mnoge od njih posao u Hrvatskoj znači bolju plaću i sigurnost, ali i svakodnevnu udaljenost od obitelji.

"Najviše mi nedostaje moja obitelj", kaže Suresh.

Posao ih je doveo u Istru, ali obitelj je za mnoge i dalje na drugom kraju svijeta. Zato njihov radni dan često završava videopozivom s najbližima, tisućama kilometara daleko.