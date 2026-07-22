Krenuli plivati prema otočiću, a onda je stiglo nevrijeme: Spašeni u posljednji trenutak

Dvoje mađarskih turista spašeno je jučer kod Kamenjaka nakon što se zbog jakih morskih struja nisu mogli vratiti na obalu.

Centar 112 dojavu je zaprimio oko 18.15, nakon čega je obaviještena policija koja je odmah isplovila iz pulske luke prema rtu Kamenjak.

Kod otoka Fenoliga policajci su pronašli dvije vidno iscrpljene i preplašene osobe. Riječ je o mađarskim državljanima, muškarcu (44) i ženi (38), koji su oko 17 sati zaplivali od obale prema otoku Fenoliga. Nakon kraćeg boravka ondje su primijetili da se približava nevrijeme pa su krenuli natrag prema obali, no struje su ih počele nositi prema otvorenom moru.

Struje su ih nosile prema otvorenom moru

"Uspjeli su preplivati pedesetak metara, ali struje su ipak bile prejake. Ispričali su kako su oboje iskusni plivači, no nakon par pokušaja plivanja prema obali, iscrpili su se te su se zbog nedostatka snage vratili prema otočiću, gdje smo ih i pronašli", ispričao je voditelj ophodne brodice Daniel Božić.

S njim je na policijskom plovilu bio i mornar Matteo Buždon. Iscrpljenim turistima pomogli su da se ukrcaju na plovilo te su ih sigurno vratili na obalu, do mjesta gdje su im se nalazile stvari.

Iako su bili iscrpljeni, nisu ozlijeđeni i nije bilo potrebe za liječničkom pomoći.

Policija podsjeća građane i turiste da ne plivaju više od 100 metara od obale niti na područjima koja su plovni put.