Oluja na Jadranu nasukala brodove: Troje brodolomaca spašeno kod rta Kamenjak

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture izvijestilo je u nedjelju da je Lučka kapetanija Pula spasila troje brodolomaca kod rta Kamenjak, dodajući kako je prolazno nevrijeme uzrokovalo desetke nasukavanja u sjevernom Jadranu, bez stradalih i ozlijeđenih, kao ni onečišćenja mora.

"Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru, MRCC Rijeka, tijekom noći koordinirala je u suradnji s Lučkom kapetanijom Pula spasilačku akciju prema brodolomcima, kod Rta Kamenjak, dok je tijekom noći zaprimljeno više desetaka dojava o nasukavanjima nautičkih plovila u području sjevernog Jadrana", objavilo je Ministarstvo.

Foto: Ministarstva mora, prometa i infrastrukture

MRCC Rijeka je poziv u pomoć s jedrilice, koja je doživjela havariju u nevremenu, primila jutros u 4,44 sati. S obzirom na slabu čujnost uzrokovanu nepovoljnim vremenskim uvjetima na moru, u dogovoru s pulskom Kapetanijom određeno je područje traganje te su odmah potom u akciju traganja i spašavanja isplovili službenici LK Pula.

Foto: Ministarstva mora, prometa i infrastrukture

Evakuirani u Pulu

Obaviještene su bile i Pomorska i aerodromska policija Pula te Obalna straža RH, čije je plovilo stavljeno u pripravnost dok je putem obalne radio postaje ORP Rijeka-radio emitirana obavijest o svim plovilima u istarskom akvatoriju o pojačanom oprezu, motrenju te odazivu na uključenje u akciju, ako bi to bilo potrebno.

Službenici Lučke kapetanije Pula u 6.48 sati pronašli su tročlanu posadu oko 12 nautičkih milja južno od Rta Kamenjak. Radi se o troje državljana Republike Austrije, koji su zatečeni na brodskoj splavi uz jedrilicu. Neozlijeđeni su evakuirani na spasilačku brodicu LK Pula i prevezeni u Pulu, izvijestili su iz Ministarstva.

Foto: Ministarstva mora, prometa i infrastrukture

Dodaju da je jedrilica ostavljena plutati na poziciji te je organiziran komercijalni tegalj do sigurnog veza, gdje će službenici LK Pula obaviti očevid o uzrocima ove pomorske nesreće. U međuvremenu se putem ORP Rijeka-radio odašilje SECURITE poruka, navigacijsko upozorenje sudionicima u plovidbi tim područjem, koja se emitira do prestanka opasnosti, poručuje Ministarstvo.

Foto: Ministarstva mora, prometa i infrastrukture

Naukani brodovi diljem obale

Također, kasno noćas i rano jutros službenici MRCC Rijeka zaprimili su više poziva o nasukavanjima plovila na području otoka Unije, Susak i Lošinj, gdje se nasukalo više desetaka plovila uslijed iznenadnog prolaska frontalnog poremećaja, praćenog jakim udarima vjetra i uzburkanim morem.

Službenici Ispostave lučke kapetanije Mali Lošinj isplovili su u nadzor zahvaćenim područjem, gdje su utvrdili kako, osim nasukavanja, nema stradalih i ozlijeđenih, kao ni onečišćenja mora i morskog okoliša.

Za većinu nasukanih nautičarskih plovila organizirana je komercijalna pomoć, a dio odsukavanja, kao i zbrinjavanje dijela plovila samostalno će organizirati vlasnici, domaće charter tvrtke, priopćeno je.