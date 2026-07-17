Bili smo s Lučkom kapetanijom u akciji: Austrijanci nisu pazili i dobili masnu kaznu

Ljetna sezona na Jadranu donosi pojačan promet na moru, a s njim i veći rizik od pomorskih nesreća. Kako bi se one svele na minimum, djelatnici Lučke kapetanije svakodnevno provode kontrole plovila, pri čemu provjeravaju poštuju li nautičari propise i ugrožavaju li sigurnost drugih sudionika na moru.

Jedan od najčešćih prekršaja je glisiranje unutar 300 metara od obale, što je zakonom zabranjeno. Za takav prekršaj propisane su kazne od 400 do čak 6.600 eura. Tijekom današnje kontrole turisti iz Austrije zbog tog su prekršaja kažnjeni sa 600 eura.

"Najgore je to glisiranje, u biti. Kada su kupači u pitanju. Ovdje ispod Krčkog mosta je zabranjeno glisiranje, ali nije kupališna zona. Ne prakticiramo tolike kazne ako nije ljudski život ugrožen", rekao je Bojan Gugić, inženjer u Odjelu za upravljanje i nadzor prometa Lučke kapetanije Rijeka.

Osim brzine i udaljenosti od obale, tijekom kontrola provjerava se dokumentacija plovila, registracija te poštuju li se sigurnosni propisi. Domaći nautičari, kažu u Kapetaniji, uglavnom znaju što trebaju pripremiti, dok više problema imaju strani gosti.

"Ne znam gdje su položili, ali ne znaju možda naše zakone i onda su puno nepažljiviji. Stvarno je puno policije po moru i to je dobro. Mora postojati nekakav red jer ljudi svašta rade, divljaju i tako", rekao je Saša Rešetar iz Kraljevice.

Kontrola plovidbe

Tijekom jedne od kontrola provjeravalo se i je li jet ski registriran za broj osoba koje se na njemu nalaze. Naizgled bezazlena kršenja pravila mogu imati ozbiljne posljedice i dovesti do nesreća ili akcija spašavanja.

Prema podacima Lučke kapetanije Rijeka, prošle godine imali su čak 65 akcija traganja i spašavanja, spasili su 14 plovila i 83 osobe, a intervencije se nastavljaju i ove sezone.

"Imali smo lani 65 akcija traganja i spašavanja. Bilo je 14 spašenih brodica i ono što je najvažnije, 83 spašenih ljudi. I noćas smo imali priču na Lošinju i sada slijedi prijava pomorske nezgode", rekao je lučki kapetan Darko Glažar.

Kontrole ne završavaju uvijek kaznama. Mnogi nautičari imaju urednu dokumentaciju i nakon rutinske provjere nastavljaju plovidbu bez sankcija. No, djelatnici Kapetanije priznaju da u poslu nije uvijek jednostavno.

"Možda su Talijani najtemperamentniji. Ne žele priznati pa se morate natezati s njima. Ali na kraju ipak bude po našem", kaže Gugić.

Uz pomorsku policiju, upravo su djelatnici Lučke kapetanije među prvima na terenu kada treba održavati red na moru, ali i kada je potrebno spašavati ljude i plovila.