Svisci dobili profil na OnlyFansu! Svakako navratite i ne sramite se otvoriti novčanike

U svijetu gdje se znanstvena istraživanja bore gotovo za svaki cent, tim biologa s kalifornijskog sveučilišta UCLA posegnuo je ovih dana za krajnje neobičnim rješenjem te je pokrenuo profil na platformi OnlyFans posvećen - sviscima!

Sadržaj na tom profilu bit će potpuno primjeren za sve uzraste, a na njemu će znanstvenici prikupljati donacije kako bi osigurali opstanak jedne od najdugovječnijih studija o divljim životinjama na svijetu.

Druga najduža studija sisavaca na svijetu pred gašenjem

Projekt Svizac pokrenut je 1962. godine u Stjenjaku Colorada te predstavlja neprocjenjiv znanstveni resurs. Započeo ga je bihevioralni ekolog Ken Armitage te je danas to druga najduža kontinuirana studija individualno identificiranih sisavaca na svijetu, odmah iza legendarnog istraživanja čimpanzi koje je Jane Goodall započela dvije godine ranije u Tanzaniji.

Više od šest desetljeća prikupljanja podataka omogućilo je znanstvenicima jedinstven uvid u socijalno ponašanje, komunikaciju i, što je najvažnije, prilagodbu životinja na klimatske promjene.

Nažalost, profesor ekologije i evolucijske biologije Dan Blumstein, koji je svakodnevno vođenje projekta preuzeo 2001. godine, našao se pred zidom. Nakon što je projekt uživao potporu Nacionalne znanstvene zaklade više od pedeset godina uzastopno, posljednji prijedlozi za financiranje su odbijeni.

Istovremeno, njegov odjel na sveučilištu izgubio je trećinu potpore za asistente u nastavi, što je dodatno ugrozilo terenski rad.

Svisci imaju financijskih problema

Ideja koja će možda spasiti projekt sinula je Blumsteinu dok je sjedio sam na livadi i čekao da se svisci pojave iz svojih jazbina. Kada je prijedlog iznio svojim studentima u laboratoriju, reakcije su bile podijeljene.

Bilo kako bilo, profil "OnlyMarms" debitirao je krajem svibnja i brzo je privukao pažnju.

Sada tamo korisnici mogu besplatno gledati videozapise svisca kako trčkaraju, izviruju iz rupa, sunčaju se ili se, kao u jednom popularnom isječku, međusobno nadmudruju u "bračnim" zajednicama.

Odaziv je zasad nadmašio sva očekivanja jer je profil u samo nekoliko mjeseci više od 1700 obožavatelja i prikupio preko pet tisuća dolara.

Nadalje, inspirirani tom inicijativom, obožavatelji su kreirali i "OnlyMarms" memecoin, kriptovalutu koju je Blumstein isprva otpisao kao prijevaru.

Međutim, naknade od transakcija te valute donijele su laboratoriju nevjerojatnih 75.000 dolara, a kako bi dodatno angažirali javnost, znanstvenici su pokrenuli i "Tjedan debelog svisca" (Fat Marmot Week), natjecanje inspirirano popularnim "Tjednom debelog medvjeda" na Aljasci.

Iako sretan zbog neočekivanog uspjeha i medijske pažnje, Blumstein je naglasio da se iza ove simpatične priče krije puno ozbiljniji problem.

"Ovdje se radi o uništavanju sveučilišta i znanosti te o izazovima s kojima se suočavaju ljudi koji se bave dugoročnim ekološkim istraživanjima", rekao je.

"Ne radi se samo o sviscima." Za znanstvenika koji piše radove o izbjegavanju "jezive ekološke budućnosti", pozitivan odgovor javnosti na njihovu neobičnu kampanju donio je tračak optimizma.