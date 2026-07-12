Mornari otkrili opasnu igru surfera na korak do tragedije: 'Ako te more uzme, ne vraća te'

ZAŠTO TO RADE? /

Pelješki kanal omiljeno je mjesto ljubitelja vodenih sportova, ali i područje na kojem neoprez može imati kobne posljedice. Surfer je uletio u plovni put katamarana koji mu se približavao velikom brzinom, no posada je uspjela pravodobno reagirati i izbjeći nesreću.

"Stalno ima surfera i kitera koje nitko ne kontrolira. Moramo usporavati i snalaziti se kako ne bi došlo do problema. Bude stresno, sve su oči uprte prema naprijed i oko broda", rekao je Nino Kraljev, asistent stroja na katamaranu.

Mornari tvrde da surferi katkad namjerno prilaze plovilima kako bi uhvatili njihov val, a neki se čak natječu tko će se više približiti katamaranu.

'Ako te more uzme, više te ne vrati'

Na splitskim Bačvicama turisti koji iznajmljuju daske upozoravaju se na vjetar, struje i zone u kojima se smiju kretati. Ipak, dio njih zanemaruje upute.

Kristijan Dervišagić, djelatnik obrta za iznajmljivanje sportskih rekvizita, prisjetio se ukrajinske obitelji koja je prije nekoliko dana izašla iz dopuštene zone i završila u bračkoj morskoj struji.

"Bez obzira na upozorenja, išli su na svoju ruku. Ne razumiju da je more živo i da nije isto što i jezero ili bazen. Ako te more uzme, više te ne vrati", rekao je.

Zbog učestalih opasnih situacija iz Ministarstvo mora najavljeno je postavljanje signalnih plutača koje bi trebale jasnije označiti plovni put za brodove.

"Na plažama i u kampovima dijelit će se informativni letci s upozorenjima za daskaše, a Lučka kapetanija tijekom cijele ljetne sezone provodit će pojačan nadzor i kažnjavati prekršitelje", rekao je Siniša Orlić, ravnatelj Uprave sigurnosti plovidbe Ministarstva mora i prometa.

Više pogledajte u prilogu.