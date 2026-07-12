Hoće li Bilić promijeniti sve? Filip Brkić analizira što slijedi Vatrenima nakon Dalića

Odlaskom Zlatka Dalića završila je najuspješnija era u povijesti hrvatske nogometne reprezentacije. Nakon gotovo devet godina na klupi Vatrenih, tijekom kojih je osvojio srebro i broncu na svjetskim prvenstvima te srebro u Ligi nacija, Dalić je reprezentaciju napustio kao rekorder sa 111 utakmica.

Već u ponedjeljak očekuje se odluka Izvršnog odbora Hrvatskog nogometnog saveza o njegovu nasljedniku, a kao glavni kandidat sve se češće spominje Slaven Bilić.

Bivši reprezentativci i treneri slažu se da će najveći izazov novog izbornika biti nastavak kontinuiteta uspjeha i postupna smjena generacije. Nakon odlazaka Danijela Subašića, Marija Mandžukića, Ivana Rakitića, Dejana Lovrena i Domagoja Vide, pred reprezentacijom je i skori oproštaj Luke Modrića, iako još nije poznato hoće li je kapetan već odigrao svoju posljednju utakmicu u hrvatskom dresu.

Kao buduće nositelje igre bivši Vatreni vide Joška Gvardiola, Matea Kovačića i Ivana Perišića, dok se među mladim snagama ističu Martin Baturina i Petar Sučić.

Sportski urednik RTL-a Filip Brkić u velikoj analizi u RTL-u Danas osvrnuo se na promjenu izbornika i naveo da se ta situacija nekako odgađala pa je došla gotovo nenadano.

"Sretni smo što smo to tako dugo odgađali jer se već nakon Rusije govorilo da je jednoj generaciji došao kraj. Dio igrača tada je otpao, a onda je Katar stigao gotovo iznenada i osvojili smo treće mjesto. Činilo se da je i nakon toga gotovo, ali opet smo s tom generacijom ušli u novo Svjetsko prvenstvo i pokušali dati najbolje od sebe", rekao ej uvodno Brkić.

Nastavio je da dolazak Slavena Bilića sigurno donosi brojne promjene.

"Vidjet ćemo kojom će se dinamikom one odvijati. Rekao bih da je Slaven Bilić sličnu situaciju već imao 2006. godine kada je prvi put preuzeo reprezentaciju od pokojnog Cice Kranjčara nakon neuspjeha na Svjetskom prvenstvu u Njemačkoj. Tada je uveo čitav niz mladih igrača – Eduarda da Silvu, Mladena Petrića, Luki Modriću dao važnu ulogu, tu je bio i Vedran Ćorluka. Perišić se priključio nešto kasnije", rekao je Brkić.

Za Bilića je rekao da je on naviknut na ovakve situacije i zna što ga čeka. Uvjeren je da će vrlo brzo dati priliku nekim novim igračima, tražiti nova rješenja. Dodao je da bi Bilić mogao ubrzati tranziciju i učiniti našu igru modernijom i opasnijom, čak poboljšati igru iz prekida.

'Teško će biti ponoviti uspjeh'

Nije lako naslijediti Dalića, Brkić kaže da se svi dobro sjećamo 1998. godine.

"Tada smo mislili da se tako nešto više nikada neće ponoviti. Danas opet tvrdimo da se možda neće ponoviti. Teško je to reći, ali ponekad se stvarno bojim da će takav uspjeh biti teško ponoviti za naših života", naveo je Brkić u svojoj analizi.

No tu je veliki optimizam. Rekao je da Hrvatska nešto što druge reprezentacije nemaju.

"Generacije odlaze, ali dolaze nove koje s jednakim žarom igraju za reprezentaciju. Ta naša vatra i dalje gori. Zato je Hrvatska uspješna. Dalićeva reprezentacija možda nije bila druga najbolja po renkingu, vrijednosti ili profilu igrača, ali imala je nešto što drugi nemaju. To nije prazna priča ni slučajnost. To je kult koji se godinama gradio, a Dalić ga je podigao na još višu razinu", istaknuo je Brkić.

Dodao je:

"Zato sam siguran da će Slaven, koji je vrhunski trener i već je bio naš izbornik, sada iz jedne druge perspektive neke stvari vidjeti drukčije te nadograditi ono dobro što već imamo."

Komentirao je i dvojbe da bi Bilić mogao unijeti novu filozofiju, da bi se čak mogao potpuno odmaknuti od Dalića. Brkić je ipak uvjeren da će Bilić zadržati ono što je dobro.

"Prije svega moramo vidjeti što će biti s Lukom Modrićem.Nije izgledalo kao da je odigrao svoju posljednju utakmicu za Hrvatsku. Istina, kraj njegove reprezentativne karijere je blizu. Moramo pričekati ovo ljeto, vidjeti hoće li nastaviti igrati i ostati u Milanu. Vjerujem da bi ga Slaven Bilić volio imati uz sebe, ali siguran sam da će razmotriti i neka druga rješenja koja su se nametala te zadržati ono najbolje što imamo", uvjeren je Brkić.

Iako se mnogi nadaju da će Hrvatska možda dobiti nasljednika Luke Modrića, za Brkića nije pošteno bilo koga uspoređivati s Lukom Modrićem.

'Modrić je najpoznatiji Hrvat svih vremena'

"Bio je najbolji igrač svijeta, službeno osvajač Zlatne lopte. Vjerojatno je najpoznatiji Hrvat svih vremena ili jedan od njih - da se nitko ne naljuti. Izvanserijski je igrač i ostvario je nestvarnu karijeru. Ponekad mi se čini da nismo ni svjesni kakvu smo privilegiju imali živjeti u zlatnom dobu hrvatskog nogometa. Ovo što smo doživjeli posljednjih deset godina doista je nevjerojatno", poentirao je Brkić.

Vatreni ulaze u novu eru, ali i nogomet je ušao u novu eru s tehnologijom. Nakon ovog prvenstva ponovno se vode brojne rasprave. Brkić smatra da je VAR dobra stvar. Uveden je kako bi se ispravile kardinalne sudačke pogreške i nepravde koje su se događale pred očima cijelog svijeta.

"Ovo što se sada događa teško mi je objasniti. Imam osjećaj da su ljudi već umorni od priča o tehnologiji, senzorima, kamerama, čipovima i svemu ostalom. Umjesto da govorimo o nogometu, stalno govorimo o tehnologiji. Kao da FIFA neprestano želi pokazati nešto novo", zaključio je Brkić.

Ipak, kaže da je simptomatično da se često stječe dojam kako sve to ide na štetu manjih reprezentacija.

"Nažalost, tako često funkcionira i svijet u kojem živimo. Veliki određuju pravila, velike nogometne sile dominiraju, a tim je veći uspjeh što je Hrvatska, nakon Rusije i Katara, uspjela biti među najboljima. To je kroz povijest uspjelo tek rijetkima, možda jedino Urugvaju, koji je po broju stanovnika usporediv s Hrvatskom", zaključio je Brkić u velikoj analizi za RTL Danas.