FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NAŠ LEGENDARNI DVOJAC /

Ovo će vas nasmijati! Brkić u elementu pa nije ni primijetio što je Šola napravio kod slavlja bronce

Simpatična situacija dogodila se u trenutku kada je došlo do posljednjeg zvižduka

2.2.2026.
9:16
Sportski.net
Rtl
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Hrvatska rukometna reprezentacija osvojila je broncu na Europskom rukometnom prvenstvu u Herningu. U susretu za treće mjesto izabranici Dagura Sigurdssona svladali su Island 33-34.

Bilo je dramatično na kraju, a to se moglo vidjeti i na kameri koja je zabilježila kako je naš komentatorski dvojac, Filip Brkić i Vlado Šola, ispratio ovu završnicu. 

Komentari na društvenim mrežama već su rekli da bi trebali dobiti beneficirani radni staž zbog ovakvih situacija te da je uz njih rukomet pratiti - milina. 

Ali simpatična situacija dogodila se u trenutku kada je došlo do posljednjeg zvižduka. 

Šola je htio Filipu dati pet, ali ga Brkić od uzbuđenja nije odmah primijetio. Naš je Filip bio u velikom zanosu pa nije odmah vidio što Šola radi, ali, dečki su kasnije proslavili zajedno kako i treba. 

Cijelu situaciju pogledajte u videu na vrhu članka.

Rukomet 2026Europsko Prvenstvo U Rukometu 2026Filip BrkićVlado šolaFinale
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
NAŠ LEGENDARNI DVOJAC /
Ovo će vas nasmijati! Brkić u elementu pa nije ni primijetio što je Šola napravio kod slavlja bronce