Ovo će vas nasmijati! Brkić u elementu pa nije ni primijetio što je Šola napravio kod slavlja bronce

Hrvatska rukometna reprezentacija osvojila je broncu na Europskom rukometnom prvenstvu u Herningu. U susretu za treće mjesto izabranici Dagura Sigurdssona svladali su Island 33-34.

Bilo je dramatično na kraju, a to se moglo vidjeti i na kameri koja je zabilježila kako je naš komentatorski dvojac, Filip Brkić i Vlado Šola, ispratio ovu završnicu.

Komentari na društvenim mrežama već su rekli da bi trebali dobiti beneficirani radni staž zbog ovakvih situacija te da je uz njih rukomet pratiti - milina.

Ali simpatična situacija dogodila se u trenutku kada je došlo do posljednjeg zvižduka.

Šola je htio Filipu dati pet, ali ga Brkić od uzbuđenja nije odmah primijetio. Naš je Filip bio u velikom zanosu pa nije odmah vidio što Šola radi, ali, dečki su kasnije proslavili zajedno kako i treba.

