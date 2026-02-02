Ovo će vas nasmijati! Brkić u elementu pa nije ni primijetio što je Šola napravio kod slavlja bronce
Simpatična situacija dogodila se u trenutku kada je došlo do posljednjeg zvižduka
Hrvatska rukometna reprezentacija osvojila je broncu na Europskom rukometnom prvenstvu u Herningu. U susretu za treće mjesto izabranici Dagura Sigurdssona svladali su Island 33-34.
Bilo je dramatično na kraju, a to se moglo vidjeti i na kameri koja je zabilježila kako je naš komentatorski dvojac, Filip Brkić i Vlado Šola, ispratio ovu završnicu.
Komentari na društvenim mrežama već su rekli da bi trebali dobiti beneficirani radni staž zbog ovakvih situacija te da je uz njih rukomet pratiti - milina.
Ali simpatična situacija dogodila se u trenutku kada je došlo do posljednjeg zvižduka.
Šola je htio Filipu dati pet, ali ga Brkić od uzbuđenja nije odmah primijetio. Naš je Filip bio u velikom zanosu pa nije odmah vidio što Šola radi, ali, dečki su kasnije proslavili zajedno kako i treba.
Cijelu situaciju pogledajte u videu na vrhu članka.