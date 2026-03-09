Žena pucala na Rihanninu kuću dok je pjevačica bila unutra: Napadačica ispalila sedam hitaca

Dom svjetske pop zvijezde Rihanne (38) u luksuznom naselju Beverly Hills bio je meta pucnjave, potvrdila je policija. Prema pisanju tamošnjih medija, policijski službenici reagirali su nakon dojave o pucnjavi u nedjelju oko 13:15 po lokalnom vremenu. Ubrzo je pronađena i privedena osumnjičena osoba.

Prema informacijama koje je policijski dužnosnik podijelio s američkim medijem CBS News, meta napada bila je upravo kuća slavne pjevačice. Na mjestu događaja pronađene su čahure iz jurišne puške.

Srećom, u incidentu nitko nije ozlijeđen. Kako prenosi Los Angeles Times, Rihanna se u trenutku pucnjave nalazila u svojoj vili.

Osumnjičena ispalila sedam hitaca

Prema navodima policije, osumnjičena žena u tridesetim godinama zaustavila je automobil ispred kuće, nakon čega je ispalila sedam hitaca i velikom brzinom pobjegla s mjesta događaja.

Njezino vozilo pronađeno je oko osam milja (oko 12 kilometara) dalje od pjevačičina doma, gdje je i uhićena. Njezin identitet zasad nije javno objavljen.

Rihanna nedavno postala majka treći put

Podsjetimo, Rihanna je prošlog rujna rodila svoje treće dijete, djevojčicu, koju je dobila s partnerom A$AP Rockyjem.

Par već ima dvojicu sinova, Riota i RZA, a vijest o trećoj trudnoći objavili su prošle godine na glamuroznom događaju Met Gala.

Njihovo ime često se nalazi u medijima, a početkom godine A$AP Rocky našao se u središtu pozornosti zbog sudskog procesa u kojem je bio optužen da je pucao na bivšeg prijatelja. Na suđenju je oslobođen optužbi, a Rihanna se tada pojavila na sudu zajedno s njihovim sinovima.

Od glazbene zvijezde do poslovnog carstva

Pjevačica rođena na Barbados, pravim imenom Robyn Fenty, svjetsku slavu stekla je početkom 2000-ih hitovima poput „Pon de Replay“ i „Umbrella“. Nedavno je obilježila i 20 godina od objave svog prvog albuma.

Osim glazbene karijere, izgradila je i uspješno poslovno carstvo. Pokrenula je popularni kozmetički brend Fenty Beauty te liniju donjeg rublja, a prema procjenama Forbes njezino bogatstvo prelazi milijardu dolara.

Predstavnici pjevačice zasad se nisu službeno oglasili o incidentu.

