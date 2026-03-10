FREEMAIL
HITNE RADNJE /

USKOK i policija u akciji u Zagrebu: Doznajemo tko je uhićen zbog korupcije

USKOK i policija u akciji u Zagrebu: Doznajemo tko je uhićen zbog korupcije
Foto: RTL

Navedene radnje provode se na području Zagreba u odnosu na jednu osobu za koju se osnovano sumnja da je počinila koruptivna kaznena djela

10.3.2026.
16:02
Erik SečićIvana Ivanda Rožić
RTL
Policijski nacionalni ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (PNUSKOK) po nalogu Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK) provodi u utorak uhićenje i hitne dokazne radnje.

Radnje se provode na području Zagreba u odnosu na jednu osobu za koju se osnovano sumnja da je počinila koruptivna kaznena djela.

Doznajemo - Uhićen carinik 

Kako doznaje RTL Danas, riječ je o cariniku koji je primao mito.

USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.

