Dani istine za bivšeg župana. Dok čeka presudu, tužitelj objavio: 'Ovo je ključna činjenica!'

Za tri dana, bivši vukovarsko-srijemski župan Damir Dekanić doznat će presudu u slučaju lažnog prikazivanja prometne nesreće.

Prema optužnici USKOK-a, Dekanić je za volanom bio pijan, a tužitelji vjeruju da za to imaju dovoljno dokaza. Obrana, pak, traži oslobađajuću presudu.

U završnom govoru tužitelj je naveo kako je iskazima svjedoka i materijalnim dokazima utvrđena ključna činjenica u slučaju Dekanić.

"Da je upravo on u alkoholiziranom stanju prouzročio prometnu nesreću, dok je optuženi Krešimir Bičanić naknadno došao na mjesto događaja svojim automobilom", kaže zamjenik ravnatelja USKOK-a Tomislav Juzbašić.

Propusti u postupanju

Tužitelj smatra dokazanim i da je bivši župan nakon prometne nesreću utjecao i na ostale optužene u ovom postupku "kako bi neistinito prikazali da je navedenim automobilom upravljao optuženi Krešimir Bičanić, a da je optuženi Damir Dekanić bio suvozač", dodao je Juzbašić.

No, da je vozio Dekanić, tvrdi tužitelj, svjedoči i svjedok koji je nesreću prijavio policiji. "Odnosno da je prijavio kako je pijani župan sletio s kolnika automobilom", ističe tužitelj.

Među dokazima, tužitelj navodi i objavu na društvenoj mreži vlasnice oštećenog automobila.

"Izrijekom navodi – Meni je Dex rastepo i poklone po autu dječje, kupili smo u dijelovima jutros", čulo se u sudnici.

Propusti u policijskom postupanju ne mogu se, smatrati neznanjem ili slučajnošću, nego dogovorom optuženih, naveo je tužitelj zatraživši osudu za sve optužene.

Zbog toga se predlaže da ih se proglasi krivima i osudi po zakonu. Pri tome uzimajući u obzir njihovu dosadašnju neosuđivanost, ali i činjenicu da je Dekanić bio na funkciji župana - osobe na najvišoj lokalnoj dužnosti koja bi trebala uživati povjerenje građana i djelovati zakonito, naglašava tužitelj.

Dekanićeva obrana pak tvrdi da na sudu nisu dokazane teze iz optužnice.

Obrana tvrdi suprotno

"Dok je tijekom dokaznog postupka nedvojbeno utvrđeno kako su iskazi saslušanih svjedoka neistiniti, nelogični i međusobno kontradiktorni"; kazao je Dekanićev odvjetnik Davor Ćavar.

Da je Dekanić htio utjecati na policiju, tražio bi da u zapisnik upišu kako je bio trijezan, rekao je njegov branitelj, ukazujući na zabilježenu visoku razinu alkohola u organizmu.

"Tijekom postupka uopće nije niti dokazana sposobnost optuženika da pri takvoj znatnoj koncentraciji alkohola u organizmu počini tako složena kaznena djela", kaže Ćavar.

Nakon završne riječi branitelja, Dekanić nije želio ništa dodati, a branitelji ostalih optuženih u svojim su govorima kazali kako navodi iz optužnice nisu dokazani.

"Predlažem da sud primjenom načela In dubio pro reo u odnosu na gospođu Meseljević donese oslobađajuću presudu", kazala je Marija Cindrić Bojmić, odvjetnica Nikoline Meseljević.

Martina Alagić, odvjetnica Krešimira Bičanića smatra: "Jedina pravična odluka suda bi bila ona koja mog branjenika oslobađa od optužbe".

"Optužba nije uspjela dokazati postojanje obilježja kaznenog djela, obrana predlaže vijeću da donese presudu da se Tomislav Farkaš oslobodi od optužbe", kazao je Marko Cvrković, odvjetnik Tomislava Farkaša.

A Igor Plavšić, odvjetnik Mije Pranjkića zaključio je: "Svaki suprotan zaključak bio bi suprotan zdravom razumu, pravdi i pravu stoga predlažem da sud donese oslobađajuću presudu".

Iznošenjem završnih riječi rasprava u slučaju Dekanić je završena. Presuda će biti objavljena 12. ožujka.