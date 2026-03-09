Sjajni Novak preokretom došao do još jednog rekorda, traži jedini koji mu nedostaje

Starost je nepoznat pojam za Novaka Đokovića. Ponajbolji tenisač svih vremena u Indian Wellsu je pobijedio domaćeg predstavnika Aleksandra Kovačevića 6-4, 1-6, 6-4 i plasirao se u osminu finala.

Što se tiče Masters turnira, ovo je Đokoviću 113. ulazak u osminu finala turnira iz serije 1000. Nole je apsolutni vladar što se Mastersa tiče. 113. ulaskom u osminu srušio je rekord Rafaela Nadala, a drži ih već nekoliko. Ima najviše osvojenih titula, njih 40, bio je u najviše finala, polufinala, i sada osmina finala.

Najviše ima pobjeda, a zanimljivo, još mu nedostaje rekord po broju četvrtfinala. Rafael Nadal ima ih 99, dok je Đoković na 97 i mogao bi to stići već ove godine.

POGLEDAJTE VIDEO: Jordanac u HNL-u državni prvak na 100 i 200 metara: 'Samo jednom sam trčao i odmah pobijedio'