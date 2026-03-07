Prijetili tenisačici: Izgubi meč ili ćemo posjetiti tvoje roditelje

Panna Udvardy, 95. tenisačica svijeta, otkrila je kako je prije meča s Anhelinom Kalininom (189.) dobila zastrašujuću poruku u kojoj joj je osoba poslala sliku pištolja i prijetila da će ubiti njezinu obitelj ako ne izgubi.

Objavivši na Instagramu nakon poraza u četvrtfinalu, Mađarica je rekla da je primila “nekoliko vrlo uznemirujućih poruka na WhatsAppu” s nepoznatog broja, prenosi The Sun.

Napisala je: “Poslali su fotografiju vatrenog oružja. Ta osoba mi je rekla da će, ako ne izgubim meč, ciljati moju obitelj. Rekli su da znaju gdje moja obitelj živi, koje automobile voze i da imaju njihove brojeve telefona. Čak su poslali fotografije članova moje obitelji i vatrenog oružja,” rekla je Udvardy.

Tenisačica je rekla da je odmah obavijestila organizatore turnira i svoje najbliže.

“Odmah sam kontaktirala WTA nadglednika i poslala mu snimke zaslona. Također sam obavijestila svoju obitelj, koja je odmah stupila u kontakt s lokalnim konzulatom. WTA supervizor mi je rekao da su slične prijetnje primile i druge igračice. Sumnjaju na moguće curenje osobnih podataka iz baze te navode da je istraga u tijeku”, dodala je.

Prijetnje su shvaćene toliko ozbiljno da su tri policajca bila uz Udvardy tijekom njezina meča, koji je izgubila 7-6, 7-5 od Anheline Kalinine.

Ovaj zastrašujući incident dolazi samo nekoliko dana nakon što je talijanska igračica Lucrezia Stefanini prijavila slično iskustvo tijekom kvalifikacija za Indian Wells Open. Stefanini je rekla da je i ona primila WhatsApp poruke u kojima joj se prijeti vatrenim oružjem te se spominju detalji o njezinoj obitelji.

“Primila sam WhatsApp poruku u kojoj su mi prijetili zbog pobjede u jučerašnjem meču”, objasnila je s BNP Paribas Opena.

“Prijetili su meni i mojoj obitelji te su spomenuli moje roditelje, mjesto gdje sam rođena i poslali mi fotografiju pištolja.”

