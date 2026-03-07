FREEMAIL
ZASTRAŠUJUĆE /

Prijetili tenisačici: Izgubi meč ili ćemo posjetiti tvoje roditelje

Prijetili tenisačici: Izgubi meč ili ćemo posjetiti tvoje roditelje
Foto: Ožana Jaroslav/ČTK/Profimedia

'Poslali su fotografiju vatrenog oružja. Ta osoba mi je rekla da će, ako ne izgubim meč, ciljati moju obitelj. Rekli su da znaju gdje moja obitelj živi, koje automobile voze'

7.3.2026.
11:53
Sportski.net
Ožana Jaroslav/ČTK/Profimedia
Panna Udvardy, 95. tenisačica svijeta, otkrila je kako je prije meča s Anhelinom Kalininom (189.) dobila zastrašujuću poruku u kojoj joj je osoba poslala sliku pištolja i prijetila da će ubiti njezinu obitelj ako ne izgubi.

Objavivši na Instagramu nakon poraza u četvrtfinalu, Mađarica je rekla da je primila “nekoliko vrlo uznemirujućih poruka na WhatsAppu” s nepoznatog broja, prenosi The Sun.

Napisala je: “Poslali su fotografiju vatrenog oružja. Ta osoba mi je rekla da će, ako ne izgubim meč, ciljati moju obitelj. Rekli su da znaju gdje moja obitelj živi, koje automobile voze i da imaju njihove brojeve telefona. Čak su poslali fotografije članova moje obitelji i vatrenog oružja,” rekla je Udvardy.

Tenisačica je rekla da je odmah obavijestila organizatore turnira i svoje najbliže.

“Odmah sam kontaktirala WTA nadglednika i poslala mu snimke zaslona. Također sam obavijestila svoju obitelj, koja je odmah stupila u kontakt s lokalnim konzulatom. WTA supervizor mi je rekao da su slične prijetnje primile i druge igračice. Sumnjaju na moguće curenje osobnih podataka iz baze te navode da je istraga u tijeku”, dodala je.

Prijetnje su shvaćene toliko ozbiljno da su tri policajca bila uz Udvardy tijekom njezina meča, koji je izgubila 7-6, 7-5 od Anheline Kalinine.

Ovaj zastrašujući incident dolazi samo nekoliko dana nakon što je talijanska igračica Lucrezia Stefanini prijavila slično iskustvo tijekom kvalifikacija za Indian Wells Open. Stefanini je rekla da je i ona primila WhatsApp poruke u kojima joj se prijeti vatrenim oružjem te se spominju detalji o njezinoj obitelji.

“Primila sam WhatsApp poruku u kojoj su mi prijetili zbog pobjede u jučerašnjem meču”, objasnila je s BNP Paribas Opena.

“Prijetili su meni i mojoj obitelji te su spomenuli moje roditelje, mjesto gdje sam rođena i poslali mi fotografiju pištolja.”

POGLEDAJTE VIDEO: Donald Trump i Lionel Messi zajedno u Bijeloj kući: Američki predsjednik pružio pravu predstavu

