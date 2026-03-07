Pogledajte kako je Verstappen opet izletio sa staze: Evo što je cinično rekao preko radio veze

George Russell, vozač Mercedesa, startat će s prve pozicije na otvaranju nove sezone Formule 1 u Australiji, ispred svog timskog kolege Kimija Antonellija.

U kvalifikacijama na stazi Albert Park u Melbourneu, Britanac je ostvario najbolji rezultat, pretekao Talijana Antonellija za 0.293 sekunde, dok je Francuz Isack Hadjar iz Red Bulla završio na trećem mjestu sa zaostatkom od 0.785 sekundi.

Charles Leclerc iz Ferrarija kvalificirao se kao četvrti, dok će McLarenov dvojac, Australac Oscar Piastri i svjetski prvak Lando Norris, krenuti iz treće startne linije.

Četverostruki svjetski prvak Max Verstappen je u kvalifikacijama izgubio kontrolu nad svojim Red Bullom i zabio se u zaštitnu ogradu na stazi Albert Park Circuit. Verstappen je isto za vrijeme drugog treninga u petak ujutro po našem vremenu izletio sa staze, stoga za njega uvod u Veliku nagradu Australije i nije bio baš neki.

"Auto je jednostavno blokirao straga. Fantastično", komentirao je cinično slavni Nizozemac preko radio veze, a nakon toga se, prilikom ulaska u box, hvatao za glavu, ne vjerujući što mu se opet dogodilo. Četverostruki svjetski prvak nije uspio postaviti vrijeme, pa će startati s 20. mjesta u prvoj utrci sezone.

U galeriji možete vidjeti trenutak kad je Max Verstappen izletio sa staze i što se poslije događalo.

