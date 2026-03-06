Svi su gledali u suprugu najbrže zvijezde Formule 1

Manje od 48 sati dijeli nas od početka nove sezone Formule 1. Navijači jedva čekaju, motori su u pogonu i sve je spremno za još jednu spektakularnu sezonu.

Novu sezonu s osobitim oduševljenjem jedva čekaju navijači posrnulog velikana Ferrarija. Oni se nadaju da je ova godina njihova i da će nakon 19 godina napokon uspjeti osvojiti titulu, a kao svog "asa u rukavu" vide iskusnog Lewisa Hamiltona i Charlesa LeClerca.

A upravo je Monegašanin LeClerc bio glavna vijest dana. Sjajni vozač oduševio je u prvoj testnoj utrci gdje je još jednom dokazao da je najbrži vozač u F1 ostvarivši vrijeme 1:20.267 – najbrže od svih vozača.

Dvadesetosmogodišnjem vozaču najveća je podrška svakako zanosna supruga Alexandra Saint-Mleux. "Prva dama paddocka" plijenila je pažnju u Melbourneu dok je njen suprug "rasturao" na stazi.

