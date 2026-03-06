Dugokose ljepotice mamile poglede i plesale do dugo u noć

U ovotjednom izdanju serijala „U rikverc petkom“ portal eMedjimurje vraća nas u ožujak 2013. godine i caffe bar Locco u Šenkovcu, mjesto koje je tada bilo sinonim za vikend zabavu i noći koje su trajale do ranih jutarnjih sati. Nije to bio samo običan izlazak, već okupljanje ekipe koja je znala gdje se ide kada se traže dobra atmosfera, glasna glazba i plesni podij pun energije.

Kroz fotogaleriju prisjetite se večeri ispunjenih smijehom, plesom i druženjem.