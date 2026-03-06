FREEMAIL
PROMIJENILA IME /

Tko je Srpkinja koja je osvojila Christiana Balea? Sibi Blažić zasjala na crvenom tepihu

Foto: -/INSTAR Images/Profimedia
Holivudski glumac Christian Bale pojavio se sa suprugom Sibi Blažić na premijeri svog novog filma The Bride! u New Yorku. Par je za tu prigodu odabrao elegantne crne kombinacije te zajedno prošetao crvenim tepihom, privukavši veliku pažnju fotografa i obožavatelja.
Glumac Christian Bale (52) pojavio se sa suprugom Sibi Blažić na premijeri filma The Bride! u New Yorku, gdje su zajedno prošetali crvenim tepihom u elegantnim crnim kombinacijama. Par, poznat po tome što privatni život drži podalje od javnosti, rijetko se pojavljuje na događanjima, pa je njihovo zajedničko pojavljivanje privuklo veliku pažnju.

Sibi Blažić rođena je u obitelji srpskih emigranata iz Beograd, a s Baleom se upoznala dok je radila kao asistentica glumice Winona Ryder. Vjenčali su se 2000. godine i imaju dvoje djece. Blažić je povremeno sudjelovala i u Baleovim filmskim projektima, dok je glumac više puta isticao koliko mu supruga znači, nazivajući je snažnom i iznimnom osobom.

