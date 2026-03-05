Jezivi detalji o tijelima u Istri: Među njima je i bivša asistentica u Europarlamentu?

Tri tijela pronađena su u obiteljskoj kući u istarskom mjestu Filipini, nadomak Poreča. Uzrok smrti i identitet preminulih policija još uvijek nije objavila jer, kako su izvijestili, tijela su pronašli u raspadajućem stanju.

No prema neslužbenim informacijama, riječ je o članovima jedne obitelji - majci B. P., njezinoj kćeri D. P. te starijem muškarcu koji je s njima boravio u kući, njezinom ocu, piše Jutarnji list.

D. P. je svojevremeno radila kao asistentica u Europskom parlamentu, a u političkim je krugovima bila poznata kao bliska suradnica SDP-ove zastupnice koja je D.P. svojevremeno opisala kao 'najkompetentniju asistenticu u Bruxellesu'.

Mještani prijavili sumnje

Neslužbeno se doznaje da su preminuli vikendaši iz Zagreba i Rijeke koji su nekretninu naslijedili od bake.

Policija je tijela pronašla u četvrtak prijepodne, a dojavu su zaprimili nakon što su mještani primijetili da je kuća duže vremena bila zatvorena, na ulazu se gomilala pošta, a u zapuštenom dvorištu su ostali psi o kojima se nitko nije brinuo.

Na mjesto događaja odmah su izašli policijski službenici i nadležni državni odvjetnik Ivan Arapović, koji vodi očevid.

Lokalni stanovnici uznemireni su slučajem, a navodno su i radnici koji rade na izgradnji kanalizacije primijetili da se ondje nešto neobično događa. Jedan od radnika koji radi na gradilištu u blizini kuće ispričao je kako su posljednji put vidjeli stariji par još u listopadu prošle godine.

Sumnju probudili psi

"Dolazili su autom s riječkim registracijama, stariji čovjek i žena. Pretpostavljali smo da su bračni par. Ali od desetog mjeseca više nismo nikoga vidjeli", kazao je jedan od radnika za Jutarnji list.

Sumnju su, rekao je radnik, probudili upravo psi koji su danima neumorno lajali.

"Svaki dan su lajali. Bili su mršavi, po dvorištu je bilo razbacano smeće. Pitali smo se zašto se nitko ne pojavljuje. Pošta je stajala na portunu, nitko nije ulazio ni izlazio", ispričao je radnik i dodao da su zbog toga počeli upozoravati nadležne službe, ali nitko nije htio preuzeti odgovornost.

"Jedan čovjek je mjesec dana dolazio i donosio hranu psima. Hranio ih je gotovo svaki dan. Ali mi smo se pitali - gdje su vlasnici? Auto im je stalno bio parkiran tu, psi su tu, sve je tu, ali nitko ne ulazi niti izlazi." Situacija je, prema njegovim riječima, trajala tjednima.

Kazao je i da u kuću nitko nije došao od desetog mjeseca te da su u posljednjih mjesec dana još intenzivnije pokušavali alarmirati nadležne službe.

"Zvali smo, govorili da nešto nije u redu. Ali ništa. Nitko nije dolazio pogledati", ispričao je radnik.

Širenje glasina

Zbog situacije koja se protezala mjesecima, po selu su se počele širiti svakakve glasine. Kao najizvjesniji uzrok smrti, navodi se trovanje plinom, ali ta informacija još uvijek nije službeno potvrđena.

Tragičan ishod otvorio je pitanje o odgovornosti nadležnih službi, kao i jesu li trebali reagirati i ranije.

"Kad netko umre ili nešto izgori, svi odmah reagiraju. Ali ovakve stvari trebalo bi provjeriti i prije nego što dođe do tragedije. Pitaj Boga kad su ti ljudi umrli i kako to da su svi troje odjednom", rekao je radnik.