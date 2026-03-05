Pretjerani kič ili luksuz bez granice? Zavirite u rezidenciju u kojoj je godinama živjela Ivana Trump

Luksuzna kuća na Manhattanu u New Yorku, koja je pripadala češkoj milijarderki i bivšoj supruzi američkog predsjednika Donalda Trumpa (79), Ivani Trump, sada ima novog vlasnika. Prostorije, ukrašene zlatom i dragocjenim tkaninama, prodane su za duplo manju cijenu. Novi vlasnik platio je 12 milijuna eura.

Ivana Trump je ovu luksuznu nekretninu, smještenu između Pete (Fifth Avenue) i Avenije Madison, kupila 1992. godine za oko 2 milijuna eura iste godine kada je okončan njezin brak s Donaldom Trumpom. Kuća se prostire na 810 četvornih metara, a karakteriziraju je raskošni interijeri s elementima poput leopardskog uzorka, ružičastog mramora i kristalnih lustera. Na gornjim katovima nalaze se prostori ukrašeni u bogatim tonovima crvene i zelene boje, dok su stropovi presvučeni zlatnim tkaninama.

Nekretnina je bila Ivanina rezidencija sve do njezine smrti, a prihod od prodaje bit će raspoređeni između njezinih nasljednika -Donalda Trumpa Jr., Erica Trumpa i Ivanke Trump.