Nitko nije mogao sakriti tugu: Niko Kranjčar u zagrljaju Zrinke Cvitešić u suzama ispratio oca

Zlatko Cico Kranjčar bio je jedan od najpoznatijih hrvatskih nogometaša i trenera. Ostao je zapamćen kao legenda GNK Dinamo Zagreb te kao izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Rođen u Zagrebu, gdje je započeo i svoju nogometnu karijeru, igrao je na poziciji napadača i bio poznat po tehnici, preglednosti igre i karizmi na terenu.

Najveći trag ostavio je u Dinamu, čiji je bio kapetan i jedan od ključnih igrača krajem 1970-ih i početkom 1980-ih. Smatran je jednim od simbola zagrebačkog i hrvatskog nogometa. Njegov rad ostavio je trag jer je mnogim igračima dao priliku u reprezentaciji i klubovima.

Na njegovom sprovodu Elvira Kranjčar i njihov sin Niko Kranjčar, bivši reprezentativac Hrvatske te njegova partnerica Zrinka Cvitešić tugovali su uz brojne prijatelje i poznata lica iz sporta.