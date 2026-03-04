Najpoznatija imena stigla u Pariz: Pogledajte tko je oduševio, a tko je zaboravio hlače

Paris Fashion Week i ove je godine potvrdio svoj status najvažnijeg modnog događaja na globalnoj sceni — grad svjetlosti, glamura i kreativne slobode postao je epicentar gdje se spajaju tradicija, inovacija i utjecaj najvećih imena iz svijeta mode i zabave. Pod budnim okom publike i medija, najveće modne kuće prikazale su svoje kolekcije za sezonu jesen/zima 2026.

Kuća Saint Laurent istaknula se kolekcijom u kojoj se oversized odijela s izraženim ramenima i delikatne čipkaste haljine upotpunjuju, stvarajući snažan vizualni kontrast koji dočarava suvremenu modnu estetiku s klasikom.

Paris Fashion Week i ove je godine okupio impresivan popis međunarodnih zvijezda iz svijeta filma, glazbe i pop kulture. Među najzapaženijima bili su Macaulay Culkin, Kate Moss, Emily Ratajkowski, Lila Moss, Iris Law, Zoë Kravitz, Priyanka Chopra Jonas, Willow Smith, Deva Cassel i drugi.