Grad u ruševinama, najmanje 11 mrtvih: Pogledajte u što se Bejrut pretvorio nakon izraelskih napada

Izraelski zračni napadi pogodili su hotel u libanonskoj prijestolnici Bejrutu te stambeni kompleks na istoku zemlje, pri čemu je poginulo najmanje 11 ljudi. Istodobno je izraelska vojska izdala nove naredbe za prisilnu evakuaciju stanovnika Bejruta i brojnih gradova diljem Libanona, dok se napadi nastavljaju.

Prema navodima libanonskih državnih medija, izraelske snage u srijedu su bombardirale hotel Comfort koji se nalazi na granici između Hazmieha i Baabde, dijelova šireg područja Bejruta, piše Al Jazeera.

Novinarka Al Jazeere Heidi Pett, koja izvještava iz Bejruta, rekla je da se napad dogodio bez ikakvog prethodnog upozorenja, što bi moglo upućivati na pokušaj atentata. "Izraelska vojska još nije objasnila koga ili što je točno pokušala gađati", objasnila je.

Naredba za evakuaciju

Tijekom srijede zabilježeni su i dodatni napadi na južna predgrađa Bejruta. Izrael tvrdi da u tom gusto naseljenom civilnom području cilja položaje i infrastrukturu Hezbollaha.

Od početka ove faze sukoba više od 50 ljudi ubijeno je u izraelskim napadima u Libanonu. Dužnosnici libanonske vojske rekli su za Al Jazeeru da su najmanje četiri osobe ranjene, među kojima je jedna u kritičnom stanju.

U međuvremenu je glasnogovornik izraelske vojske na arapskom jeziku izdao novu naredbu za prisilnu evakuaciju stanovnika četvrti Haret Hreik u južnim predgrađima Bejruta.

Uz upozorenje je objavljena karta libanonske prijestolnice na kojoj su određene zgrade označene crvenom bojom. Stanovnicima je poručeno da odmah napuste to područje jer je, kako tvrdi izraelska vojska, povezano s Hezbollahom.

Izraelska vojska također je izdala "hitno upozorenje" stanovnicima 16 gradova na jugu Libanona da napuste svoje domove. Nedugo zatim objavljeno je i dodatno upozorenje za stanovnike još 13 gradova u južnom dijelu zemlje, koje je također pozvano na evakuaciju.

Ove naredbe dolaze nakon što su u utorak izdane slične naredbe za evakuaciju više od 50 gradova diljem južnog Libanona, što bi Izraelu moglo omogućiti uspostavu šire sigurnosne tampon-zone na tom području.

Broj poginulih raste

U istočnom libanonskom gradu Baalbeku, koji se nalazi u blizini granice sa Sirijom, najmanje pet osoba poginulo je, a 15 ih je ranjeno u izraelskom napadu na stambenu zgradu u četvrti al-Matraba.

Snimke s mjesta događaja prikazuju ruševine urušene višekatnice dok spasilačke ekipe pretražuju ostatke zgrade u potrazi za preživjelima.

U zasebnom izraelskom zračnom napadu na Aramoun i Saadiyat, u području planine Libanon, poginulo je najmanje šest osoba, dok je osam ljudi ranjeno, objavila je libanonska televizija Al Mayadeen.

Hezbollah ispalio rakete prema Izraelu

Hezbollah je u ranim jutarnjim satima u srijedu objavio da je ispalio rakete prema izraelskim snagama u gradu Metulla na sjeveru Izraela, nakon što je prethodno izveo raketni napad na pomorsku bazu u Haifi.

Izraelska vojska priopćila je da je detektirala nekoliko projektila ispaljenih s teritorija Libanona te da je većina njih presretnuta, dok je jedan pao na otvoreno područje.

Izraelska vojska također je poručila da „neće tolerirati prisutnost predstavnika iranskog režima u Libanonu“ te im dala rok od 24 sata da napuste zemlju ili će se suočiti s napadima.

Organizacija Human Rights Watch upozorila je da osobe koje nisu izravno uključene u neprijateljstva ne smiju biti meta napada prema međunarodnom pravu.

"Sugestija da će izraelske snage ciljati iranske vladine dužnosnike koji ne napuste Libanon izuzetno je uznemirujuća i predstavlja priznanje namjere počinjenja ratnog zločina", navodi se u priopćenju te organizacije.

Novinarka Al Jazeere Zeina Khodr, koja također izvještava iz Bejruta, istaknula je da se najnoviji sukob između Izraela i Hezbollaha očito dodatno zaoštrava. "Nema jasne linije fronte, niti posredovanja ili ozbiljnijih diplomatskih napora koji bi doveli do okončanja sukoba", rekla je.