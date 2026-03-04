Zalizana kosa i pogled hladnokrvnog ubojice: 'Sisačkog monstruma' na sud doveli do zuba naoružani policajci

Na Županijskom sudu u Varaždinu danas je, uz pojačane mjere sigurnosti i prisutnost specijalne policije, započelo suđenje "sisačkom monstrumu" Srđanu Mlađanu (45). Sud je bio pod strogim nadzorom, a pristup zgradi kontroliran je zbog težine optužbi i interesa javnosti.

Nova optužnica Mlađana tereti za poticanje na otmicu i planiranje ubojstava osoba koje je navodno stavio na svoju "listu za odstrel“. Tužiteljstvo tvrdi da je osvetu namjeravao provesti preko svojeg vjenčanog kuma i prijatelja iz kaznionice, koji je, prema navodima optužnice, trebao izvršiti planirana ubojstva.

Mlađan je so suda prevezen u kombiju, a do sudnice su ga pratili pravosudni policajci naoružani do zuba. Cijelo vrijeme tim ne područjem nadlijetao dron.

