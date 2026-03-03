Pogledajte spektakularne prizore krvavog Mjeseca diljem Hrvatske i svijeta

Stanovnici Hrvatske večeras imaju rijetku priliku svjedočiti potpunoj pomrčini Mjeseca. Ovaj astronomski fenomen, poznat i kao "krvavi Mjesec", nastaje kada Mjesec uđe u Zemljinu sjenu i poprimi specifičnu crvenkastu boju zbog loma svjetlosti. Budući da je Mjesec u fazi uštapa i u znaku Djevice, prizor će biti izrazito upečatljiv. Ako propustite večerašnji spektakl, sljedeću priliku za ovakvu potpunu pomrčinu morat ćete čekati godinama.

Krvavi Mjesec popularan je naziv za potpunu pomrčinu Mjeseca, koja nastaje kada Zemlja potpuno zakloni Sunce i baca svoju sjenu na Mjesec. Umjesto da nestane u mraku, Mjesec poprima crvenu ili bakrenu boju. Intenzitet boje ovisi o količini prašine i čestica u atmosferi; što ih je više, Mjesec će biti crveniji.

Prema NASA-i, Sunce, Zemlja i Mjesec tada su savršeno poravnati, pa Mjesec prolazi kroz unutarnji dio Zemljine sjene – umbru.

Pomrčine obično dolaze u nizu, koristeći povoljan položaj tijela na njihovim putanjama. Tako ova potpuna pomrčina Mjeseca stiže samo dva tjedna nakon "prstena vatre" – djelomične pomrčine Sunca koja je oduševila ljude, ali i pingvine na Antarktici.

Mjesec će najbolje vidjeti promatrači u Sjevernoj i Srednjoj Americi, Australiji, istočnoj Aziji te pacifičkim regijama. Cijela pojava traje nekoliko sati, dok faza totaliteta – kada je Mjesec u potpunoj sjeni – traje oko sat vremena.