Zavodljiva Magui objavom zapalila društvene mreže, a prvak Formule 1 nije ostao ravnodušan

Lando Norris jedan je od 93.000 ljudi koji su “lajkali” fotografiju portugalske manekenke Margaride Corceiro u crnom bodiju na Instagramu.

Prošlog mjeseca potvrdio je da su ponovno prekinuli. Par je započeo vezu 2023., razišao se 2024., a zatim se prošle godine pomirio, no sada je uslijedio novi prekid.

Lando je u TikTok videu otkrio da je ponovno “slobodan muškarac”.

Svjetski prvak Formule 1 i portugalski model prekinuli su nakon njegove velike pobjede u Abu Dhabiju, kako je ekskluzivno objavio The Sun.

Nakon što je Norris u Abu Dhabiju osvojio svoj prvi F1 naslov, završivši utrku na trećem mjestu, što mu je bilo dovoljno za titulu ispred zvijezde Red Bulla Maxa Verstappena i momčadskog kolege iz McLarena Oscara Piastrija, par se zagrlio uz stazu.

Vijest o prekidu procurila je kada je Norris viđen u razgovoru s bivšim momčadskim kolegom Carlosom Sainzom, koji sada vozi za Williams.

U TikTok isječku čuje se kako Sainz usputno pita: “Jesmo li ti i Magui dobro?”

Norris odgovara: “Ne”, a potom potvrđuje da je sada “slobodan”.

Sainz je djelovao iznenađeno dok su nastavili razgovor tijekom predsezonskih testiranja u Bahreinu ovoga tjedna.

Izvor blizak paru rekao je: “Već neko vrijeme bilo je znakova da nešto nije u redu. Udaljili su se nakon njegove pobjede prošle sezone.”