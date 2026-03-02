Gdje su danas zvijezde filma 'Mamurluk'? Pogledajte koliko su se promijenili

Glavni glumci trilogije "The Hangover" i danas su vrlo aktivni u zabavnoj industriji, no i dalje ih svi pamte po kultnim ulogama muškaraca koji jednostavno ne mogu proživjeti normalnu momačku večer. Zach Galifianakis, glumac koji je u filmovima utjelovio Alana, radi na filmu i televiziji, bavi se stand-up komedijom te proizvodi vlastite humoristične projekte, uključujući podcaste i specijale.

Justin Bartha nastavlja glumiti u televizijskim serijama i filmovima, a također se bavi i produkcijom te podrškom manjim nezavisnim projektima, dok se Ed Helmes također, uz glumu i stand-up, bavi produkcijom komičnih projekata.

Najpoznatije ime filma i dalje je Bradley Cooper, glumac koji se nedavno okušao i u režiji s filmom "Maestro". Zasad je osvojio čak 12 nominacija za nagradu Oscar, a u "slobodno vrijeme" bavi se i ugostiteljstvom u New Yorku.