FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
VRIJEME PROLAZI /

Gdje su danas zvijezde filma 'Mamurluk'? Pogledajte koliko su se promijenili

Gdje su danas zvijezde filma 'Mamurluk'? Pogledajte koliko su se promijenili
Foto: Warner Bros/Planet/Profimedia
Film "The Hangover" ("Mamurluk") objavljen je 2009. godine. Po uspjehu prvog filma godine 2011. objavljen je i "The Hangover Part II". Treći dio The Hangover Part III objavljen je 2013. godine.
1 /24
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Glavni glumci trilogije "The Hangover" i danas su vrlo aktivni u zabavnoj industriji, no i dalje ih svi pamte po kultnim ulogama muškaraca koji jednostavno ne mogu proživjeti normalnu momačku večer. Zach Galifianakis, glumac koji je u filmovima utjelovio Alana, radi na filmu i televiziji, bavi se stand-up komedijom te proizvodi vlastite humoristične projekte, uključujući podcaste i specijale.

Justin Bartha nastavlja glumiti u televizijskim serijama i filmovima, a također se bavi i produkcijom te podrškom manjim nezavisnim projektima, dok se Ed Helmes također, uz glumu i stand-up, bavi produkcijom komičnih projekata.

Najpoznatije ime filma i dalje je Bradley Cooper, glumac koji se nedavno okušao i u režiji s filmom "Maestro". Zasad je osvojio čak 12 nominacija za nagradu Oscar, a u "slobodno vrijeme" bavi se i ugostiteljstvom u New Yorku.

2.3.2026.
21:15
Hot.hr
Warner Bros/Planet/Profimedia
MamurlukFilmoviFilmBradley CooperZach Galifianakis
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx