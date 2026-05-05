Vonn stigla na Gala večeru s posebnom štapom, ali pažnju je privukla druga atraktivna olimpijka

Prvi ponedjeljak u svibnju tradicionalno je rezerviran za najglamurozniji modni događaj godine, Met Galu u njujorškom Metropolitan Museum of Art. Ovogodišnje izdanje, s temom "Costume Art" i dress codeom "Fashion is Art", ponovno je okupilo svjetsku elitu, a među uzvanicima se istaknuo impresivan broj sportskih ikona.

Večer je imala snažan sportski predznak od samog početka. Teniska legenda Venus Williams imala je jednu od glavnih uloga kao supredsjedateljica događaja, uz bok glazbenoj divi Beyoncé i glumici Nicole Kidman. Njezina sestra Serena Williams također je plijenila poglede u sjajnoj srebrnoj haljini.

Svijet ženske košarke predstavljale su neke od najvećih zvijezda današnjice. A’ja Wilson, četverostruka MVP WNBA lige i članica odbora domaćina, debitirala je na Met Gali u upečatljivoj brončanoj haljini. Mlade nade Angel Reese i Paige Bueckers pokazale su odvažne modne odabire. Reese je zablistala u dugoj ružičastoj toaleti, dok se Bueckers odlučila za jedinstveno odijelo s uzorkom koji podsjeća na poteze kistom. Među tenisačicama se istaknula i Naomi Osaka, čija je bijela kreacija s istaknutim crvenim detaljima bila jedna od najkomentiranijih te večeri.

Muški dio sportske delegacije bio je jednako impresivan. NBA superzvijezde zamijenile su dresove za elegantna dizajnerska odijela. Stephen Curry stigao je sa suprugom Ayeshom u usklađenim tamnim kombinacijama. Košarkaški velikan Dwyane Wade pojavio se u izdanju bez rukava uz suprugu Gabrielle Union, dok je Jimmy Butler u svom debiju na Met Gali ostao vjeran jednostavnoj, potpuno crnoj kombinaciji. Russell Westbrook, poznat po hrabrom modnom izričaju, ni ovoga puta nije razočarao, pojavivši se u plavom kaputu bez košulje.

Zvijezde američkog nogometa također su imale svoje predstavnike. Bivši suigrači s LSU-a, Joe Burrow i Justin Jefferson, ponovno su zajedno prošetali crvenim tepihom. Quarterback Russell Wilson i njegova supruga, pjevačica Ciara, privlačili su pažnju u usklađenim bijelo-zlatnim kombinacijama.

Crvenim tepihom prošetale su i heroine zimskih sportova. Skijašica Lindsey Vonn hrabro je stigla na događaj samo nekoliko mjeseci nakon teškog prijeloma noge na Olimpijskim igrama. Skijašica slobodnim stilom Eileen Gu i umjetnička klizačica Alysa Liu također su bile prisutne. Liu, koja je samo nekoliko sati prije Gale proglašena novom ambasadoricom kuće Louis Vuitton, nosila je crvenu haljinu te modne kuće. Uz njih, viđen je i mačevalac Miles Chamley-Watson.

Ipak, večer je obilježio i izostanak jedne od najvećih modnih ikona u svijetu sporta. Mnogi su obožavatelji s nestrpljenjem iščekivali vozača Formule 1 Lewisa Hamiltona, pogotovo jer je prethodnog dana vozio utrku u Miamiju. Međutim, umjesto na crvenom tepihu u New Yorku, Hamilton je nakon osvojenog šestog mjesta na Velikoj nagradi Miamija davao izjave medijima na Floridi. Njegov izostanak, kao i potpuna odsutnost vozača Formule 1, bio je iznenađujući s obzirom na sve čvršće veze tog sporta s luksuznom industrijom.

