Pazili na svaki detalj: Evo zašto top izvedba ovog automobila košta gotovo 100.000 €!

Novi Volvo ES90 stigao je u Hrvatsku i odmah ostavio snažan dojam. Redakcija Net.hr-a među prvima je imala priliku testirati luksuzni model ES90 Ultra s jednim motorom i produženim dosegom, čija cijena iznosi 85.570 eura. Riječ je o potpuno električnoj limuzini koja spaja vrhunsku udobnost, naprednu tehnologiju i prepoznatljivu Volvovu sigurnost.

Najveći adut ES90 je osjećaj luksuza i mira u vožnji. Interijer je uređen u minimalističkom skandinavskom stilu, s velikim 14,5-inčnim okomitim zaslonom i materijalima poput Nordico presvlaka izrađenih od recikliranih PET boca i borove smole. Detalji od brezovog drveta dodatno pojačavaju dojam topline i elegancije. Volvo unutrašnjost opisuje kao “skandinavski dnevni boravak”, a upravo takav osjećaj automobil i pruža.

Zahvaljujući dužini od pet metara i međuosovinskom razmaku od 3,1 metra, prostora u kabini ima napretek, posebno za putnike straga. Sva četiri sjedala su grijana i ventilirana, dok prednja nude čak pet vrsta masaže s mogućnošću podešavanja intenziteta i brzine. Prtljažnik od 464 litre možda nije najveći u klasi, ali praktična peta vrata i dodatni prednji “frunk” za kabele povećavaju funkcionalnost.

Testirali smo Volvo ES90

Siguran, stabilan, nečujan, luskuzan

U vožnji ES90 oduševljava tišinom i uglađenošću. Električni motor razvija 333 konjske snage i do 100 km/h ubrzava za 6,6 sekundi, ali bez agresivnosti – sve djeluje iznimno glatko i lako. Zračni ovjes s dvostrukim komorama uspješno upija neravnine, dok vrhunska izolacija buke dodatno naglašava osjećaj luksuza. Iako automobil teži 2,4 tone, na cesti djeluje sigurno i stabilno.

Baterija kapaciteta 92 kWh omogućuje službeni doseg veći od 600 kilometara, dok je u stvarnim uvjetima moguće očekivati između 450 i 500 kilometara. Zahvaljujući 800-voltnoj arhitekturi, ES90 podržava brzo punjenje do 350 kW, pa se baterija od 10 do 80 posto može napuniti za oko 22 minute.

Sigurnost ostaje jedan od glavnih Volvovih prioriteta. Sustav “Safe Space Technology” koristi radare, kamere i ultrazvučne senzore kako bi nadzirao okolinu i pomagao vozaču. Automobil može prepoznati umor ili dekoncentraciju vozača te po potrebi samostalno usporiti i zaustaviti vozilo.

Iako gotovo svim funkcijama upravlja centralni zaslon, što zahtijeva privikavanje, ukupni dojam ostaje iznimno pozitivan. Volvo ES90 donosi novo, profinjeno iskustvo električne vožnje i postavlja visoke standarde u segmentu luksuznih električnih limuzina.

Volvo je objavio i početne cijene za europsko tržište: ES90 Single Motor Extended Range Core košta 73.040 eura, ES90 Single Motor Extended Range Plus – 78.751 eura, ES90 Single Motor Extended Range Ultra 85.570 eura, ES90 Twin Motor Plus – 84.048 eura, ES90 Twin Motor Ultra – 90.870 te ES90 Twin Motor Performance Ultra 96.741 eura.

