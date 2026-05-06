Pogled pun ponosa: Silvia Dvornik bodrila svog Pecu na velikoj večeri u Lisinskom

U Koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski sinoć je održan jubilarni nastup Četiri tenora koji je oduševio publiku svih uzrasta.

Đani Stipaničev, Vlado Garić, Filip Hozjak i Marko Pecotić priredili su nezaboravnu večer obilježavajući deset godina zajedničkog rada. Naime, pozornica Lisinskog za njih ima posebno značenje, budući da su upravo na njoj prvi put nastupili zajedno u travnju 2016. godine.

U publici se, među mnogim uzvanicima, nalazila i pjevačica Silvia Dvornik, partnerica Marka Pecotića Pece, koja mu je tijekom ove posebne večeri pružala podršku.

