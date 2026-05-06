Njezina smrt još uvijek je misterij: Evo kako je Marilyn Monroe izgledala na vrhuncu karijere

Američka glumica i ikona stila Marilyn Monroe i dalje fascinira svijet i desetljećima nakon svoje smrti u 37. godini. Od teškog djetinjstva i života u udomiteljskim obiteljima, preko probijanja u Hollywoodu kao model i glumica, do statusa najpoznatije plavuše 20. stoljeća, njezin život bio je pun uspjeha, skandala i intrigantnih ljubavnih veza. Marilyn je ostala upamćena ne samo po nezaboravnim filmskim ulogama, već i po buranom privatnom životu, uključujući brakove s Joeom DiMaggiom i Arthuro Millerom, te medijski popraćene glasine o vezi s američkim predsjednikom Johnom F. Kennedyjem. Iako je njen život prerano prekinut 1962. godine, Marilyn Monroe ostaje simbol Hollywooda, ženstvenosti i tragične slave čiji utjecaj nadilazi generacije.